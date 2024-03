Nizza-Montpellier, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Nizza-Montpellier è una partita della venticinquesima giornata della Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Un momento un po’ così per il Nizza del tecnico italiano Farioli, che dopo aver sognato ad occhi aperti per molti mesi, adesso si ritrova al quinto posto in classifica e con quelle dietro che spingono – tra queste c’è pure il Marsiglia – per la lotta all’Europa. Nell’anticipo della venticinquesima giornata del campionato francese, comunque, i rossoneri sono impegnati in casa contro una formazione che lotta per la salvezza. Quindi, oggettivamente, di particolari problemi non ce ne dovrebbero essere.

Il Nizza ha vinto una sola volta nelle ultime cinque: e arriva a questo match, soprattutto, dalla cocente sconfitta in trasferta sul campo del Tolosa. Non vanno benissimo le cose all’interno della formazione rossonera in questo momento, che però ha un solo risultato a disposizione e lo sanno tutti da quelle parti. Una sola vittoria nello stesso arco di tempo anche per la formazione ospite, che come spiegato prima non dovrebbe creare chissà quali grattacapi anche per quello che è il rendimento esterno: due sconfitte pesantissime nelle ultime uscite e una sola vittoria nelle ultime sette in generale. Insomma, lontano dalle mura amiche il Montpellier è davvero poca cosa.

Quindi? Quindi è evidente che questo match parta con una squadra decisamente favorita che è quella che gioca in casa. Una squadra, quella del tecnico italiano, che come detto all’inizio per un poco di tempo ha anche sognato di tenere testa al Psg. Poi le cose sono tornate alla normalità, sì, perché quel cammino all’inizio dell’anno era proprio anormale.

Come vedere Nizza-Montpellier in diretta tv e in streaming

Nizza-Montpellier è in programma venerdì alle 21:00. Il match valido per la venticinquesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In una gara che di particolari emozioni non ne dovrebbe regalare, il Nizza parte con i favori del pronostico e dovrebbe riuscire anche a prendersi l’intera posta in palio. Match da meno di quattro reti complessive e soprattutto con una sola squadra, quella di casa ovviamente, che dovrebbe riuscire a trovare la via della rete nel corso dei 90minuti.

Le probabili formazioni di Nizza-Montpellier

NIZZA (4-3-3): Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Rosario, Thuram; Guessand, Moffi, Boga.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Thcato, Kouyate, Sagnan, Sylla; Ferri, Chotard; Savanieri, Al-Tamari, Nordin; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0