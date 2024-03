Sheffield United-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Sheffield United-Arsenal è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Premier League si attende la risposta dell’Arsenal dopo le vittorie di Liverpool e Manchester City, le uniche due squadre che precedono i Gunners in classifica. Nel weekend appena trascorso i Reds hanno difeso il primo posto vincendo all’ultimo respiro con il Nottingham Forest, mentre gli uomini di Pep Guardiola si sono imposti senza grossi patemi sul Manchester United nel derby cittadino.

Chiuderà la giornata proprio la squadra di Mikel Arteta che, se dovesse – com’è probabile – battere il fanalino di coda Sheffield United a domicilio, si ritroverebbe nuovamente a -1 dai Cityzens e a -2 dal Liverpool. Una gara apparentemente scontata ma che può riservare non poche insidie, soprattutto se non affrontata con la giusta concentrazione. Nel 2024 però l’Arsenal ha vinto tutte e sei le gare disputate in campionato: una settimana fa anche il Newcastle è stato costretto ad arrendersi alla furia dei londinesi, che hanno travolto 4-1 i Magpies. I Gunners si sono confermati ancora una volta devastanti a livello offensivo e nel mese di febbraio non hanno mai realizzato meno di tre gol (18 reti totali in quattro partite).

Sheffield United con l’acqua alla gola

Situazione quasi compromessa invece per lo Sheffield United, sempre ultimo – a pari punti con il Burnley, altra neopromossa che rischia di retrocedere subito – e reduce da due sconfitte consecutive.

Nell’ultimi mese le Blades di Chris Wilder hanno avuto la meglio solamente con il Luton Town e restano a -11 dalla quartultima. Nessuno, in questa Premier League, ha incassato meno gol di loro e neppure l’arrivo dell’esperto tecnico di Stocksbridge, subentrato a campionato in corso, è riuscito a sistemare una difesa che è un colabrodo (ben 66 gol in 26 giornate). Arteta ha ormai recuperato il ghanese Partey, ma rimangono indisponibili sia Zinchenko che Tomiyasu, mentre Gabriel Jesus andrà di nuovo in panchina. Wilder invece deve fare a meno di Holgate, squalificato, in compenso però recuperano sia Brereton Diaz che Baldock.

Come vedere Sheffield United-Arsenal in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Arsenal è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non sembrano esserci i presupposti per uno scivolone dell’Arsenal, che nel 2024 in Premier League non ha sbagliato un colpo. L’attacco dei Gunners, letteralmente scatenato nelle ultime partite, dovrebbe andare a nozze contro la difesa più battuta del campionato: almeno quattro i gol complessivi a Bramall Lane.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Arsenal

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Ahmedhodzic, Robinson, Trusty; Baldock, Hamer, Souza, McAtee, Larouci; Brereton Diaz, Brewster.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

POSSIBILE RISULTATO: 0-4