Arsenal-Newcastle, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Newcastle è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La striscia di vittorie dell’Arsenal si è interrotta in Portogallo, nella notte di Oporto. Un gol di Galeno in pieno recupero (1-0) ha castigato i Gunners nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: il primo round, a sorpresa, se l’è aggiudicato il Porto di Sergio Conceiçao, capace di tenere a bada un attacco che nelle due gare precedenti con West Ham e Burnley aveva realizzato le bellezza di undici gol complessivi, senza subirne nessuno. Allo stadio do Dragao, invece, la squadra di Mikel Arteta non ha effettuato neppure un tiro in porta.

Non c’è tempo, tuttavia, per riflettere sullo scivolone portoghese, che costringerà i londinesi ad una non facile rimonta a Londra il prossimo 12 marzo. Incombe, infatti, la Premier League, dove l’Arsenal sta dando vita ad un’avvincente corsa a tre con Liverpool e Manchester City per il titolo. I Reds in questo momento hanno giocato una gara in più – mercoledì hanno anticipato il match con il Luton Town perché impegnati domenica nella finale di League Cup con il Chelsea – e precedono rispettivamente di cinque e quattro punti Cityzens e Gunners. Il compito più difficile, in questo fine settimana, ce l’hanno gli uomini di Arteta, che all’Emirates Stadium ospiteranno il Newcastle: l’obiettivo è la sesta vittoria consecutiva.

Magpies, c’è un problema in difesa

I Magpies non sono più quelli dell’anno scorso, che dopo una stagione al di sopra delle aspettative arrivarono tra le prime quattro: infortuni e squalifiche hanno reso tutto più difficile e la qualificazione ad una delle prossime competizioni europee, per la squadra di Eddie Howe, non è affatto sicura.

I bianconeri sono imbattuti da quattro turni ma a causa delle 10 sconfitte rimediate in 22 giornate di Premier League devono accontentarsi di un anonimo ottavo posto. Il sesto posto (Manchester United) è distante sette punti, mentre l’unico ancora a portata di sorpasso è il Brighton, che ha un punto in più del Newcastle. Deludente soprattutto la fase di non possesso palla, un anno fa il fiore all’occhiello: nel 2024 i Magpies non hanno ancora collezionato un clean sheet. Howe nel frattempo spera di recuperare Isak e Willock, mentre per quanto riguarda l’Arsenal Gabriel Jesus verrà valutato prima del match.

Come vedere Arsenal-Newcastle in diretta tv e in streaming

Arsenal-Newcastle è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un Arsenal troppo brutto per essere vero quello visto in Portogallo: contro il Newcastle, che nelle ultime tre partite ha incassato la bellezza di 8 gol, l’attacco dei Gunners tornerà a colpire. Londinesi favoriti in una gara da almeno tre reti totali.

Le probabili formazioni di Arsenal-Newcastle

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Rice, Jorginho; Saka, Havertz, Martinelli.

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimaraes, Miley; Almiron, Gordon, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1