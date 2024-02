I pronostici di sabato 24 febbraio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 24 febbraio: tornano in campo Serie A, Serie B, Eredivisie, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

La ventiseeiesima giornata di Serie A prosegue questo sabato con altre tre partite che riguardano per lo più la zona salvezza: c’è lo scontro diretto tra Sassuolo ed Empoli in cui i padroni di casa non possono più permettersi di sbagliare. Atteso almeno un gol per squadra. Ultima spiaggia per la Salernitana in casa contro il Monza: la necessità di fare i tre punti fa pensare a un secondo tempo con più gol rispetto al primo.

Atteso equilibrio in Genoa-Udinese: i rossoblù navigano ormai in acque tranquille, ai bianconeri un pareggio farebbe comodo ma non sarà semplice contro una squadra che dà il meglio di sé a Marassi.

Pronostici altre partite

In Premier League vittorie alla portata per Manchester United e Aston Villa contro Fulham e Nottingham Forest, in Bundesliga promettono almeno tre gol complessivi Borussia Monchengladbach-Bochum, Werder Brema-Darmstadt e il big match Bayern Monaco-Lipsia.

Previsto almeno un gol per squadra in Barcellona-Getafe e Bournemouth-Manchester City.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Brighton Villa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Brighton-Everton, Premier League, ore 16:00

Vincenti

• Stoccarda (in Stoccarda-Colonia, Bundesliga, ore 15:30)

• Manchester United (in Manchester United-Fulham, Premier League, ore 16:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Nottingham Forest, Premier League, ore 16:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Borussia Monchengladbach-Bochum, Bundesliga, ore 15:30

• Werder Brema-Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30

• Bayern Monaco-Lipsia, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Empoli, Serie A, ore 15:00

• Barcellona-Getafe, Liga, ore 16:15

• Bournemouth-Manchester City, Premier League, ore 18:30

Il “clamoroso”

Arsenal vincente e almeno un gol per squadra (in Arsenal-Newcastle, Premier League, ore 21:00)