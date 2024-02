Betis-Athletic Bilbao, Liga: tv, formazioni, pronostici

Betis-Athletic Bilbao è una gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Quella tra Betis e Athletic Bilbao è sicuramente una delle partite più interessanti della ventiseiesima giornata della Liga spagnola che ha annunciato in maniera ufficiale, inoltre, di aver rinviato il match tra Granada e Valencia dopo quello che è successo nella seconda città citata. Un incendio che ha distrutto sogni e famiglie. Insomma, un pensiero alle vittime.

Ma gli altri match non si fermano, e come detto la sfida che si giocherà in terra andalusa mette in palio dei pesantissimi punti per l’Europa del prossimo anno. I padroni di casa di Pellegrini al momento sarebbero fuori, mentre gli ospiti di Valverde sognano la Champions League, visto che sono a due punti dall’Atletico Madrid. Ma la squadra di Simeone potrebbe decisamene allungare per un semplice motivo: gioca contro il fanalino di coda Almeria e il Bilbao potrebbe essere fermato nella propria rincorsa proprio dal Betis, che in casa concede pochissimo e che dopo essere stato eliminato dall’Europa League ha come pensiero solamente il campionato.

Forse le scorie un poco potrebbero pesare nel Betis. Ma è in momento come questo, sicuramente non positivi, che di solito è venuto fuori il carattere degli uomini di Pellegrini. Che difficilmente perderanno. E siccome in campo ci vanno due formazioni che hanno un valore assai simile, allora è altamente probabile che venga fuori un pareggio. Due vittorie a testa e un pareggio negli ultimi cinque incroci. Anche questo indica una sfida equilibrata.

Come vedere Betis-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Betis-Athletic Bilbao, valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che alla fine almeno una rete per squadra la dovrebbe comunque regalare. Betis un poco stanco dalle fatiche europee, Bilbao che sa di giocare su un campo difficile e che un punto potrebbe andare bene. Insomma, alla fine potrebbero essere davvero tutti contenti.

Le probabili formazioni di Betis-Athletic Bilbao

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Riad, Roca, Miranda; Johnny, Carvalho; Diao, Fekir, Ezzalzouli; Bakambu.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Alvarez, Vivian, Berchiche; Padros Diaz, Ruiz; Williams, Gomez, Berenguer; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1