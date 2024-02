Genoa-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Udinese è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Genoa una settimana fa è uscito imbattuto dal “Maradona” (1-1) determinando indirettamente l’esonero di Walter Mazzarri. Il pareggio contro il Napoli è l’ennesimo risultato positivo da metà dicembre in poi per i rossoblù, il cui unico k.o. rimane quello rimediato quindici giorni fa a Marassi contro l’Atalanta (1-4). Evitando la sconfitta contro i campioni d’Italia, i liguri sono saliti a quota 30 punti, bottino che consente agli uomini di Alberto Gilardino di vivere un finale di stagione all’insegna della più totale tranquillità. E non era scontato per una squadra che lo scorso anno militava nella serie cadetta.

Non può assolutamente rilassarsi invece l’Udinese, ancora troppo vicino alla zona rossa. I friulani di punti ne hanno collezionati 23, ma le due terzultime (in questo momento Sassuolo e Verona) ne hanno 20. Gabriele Cioffi però da qualche partita sembra aver trovato la quadra, coi bianconeri che non perdono da tre partite: oltre ai pareggi interni con Monza e Cagliari, l’Udinese si è pure tolta lo sfizio di espugnare dopo nove lunghi anni l’Allianz Stadium, battendo 1-0 la Juventus seconda della classe. Samardzic e compagni sono cresciuti in fase di non possesso palla e lo dimostrando i due clean sheet contro Monza e Juve. Quella friulana è la squadra che ha collezionato più pareggi (ben 14) ma in compenso soltanto il fanalino di coda Salernitana ha ottenuto meno vittorie, a malapena tre. L’Udinese spera di fare bene anche a Marassi, dove è rimasta imbattuta otto volte nelle ultime sfide con i rossoblù, che non davanti al loro pubblico non battono i friulani dal 2016, quando in panchina c’era ancora Gian Piero Gasperini.

Genoa-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Gilardino in difesa dovrebbe confermare De Winter, Bani e Vasquez, mentre a centrocampo medita qualche cambio, con Malinovskyi e Strootman che potrebbero partire di nuovo dalla panchina. Le corsie esterne saranno predominio di Sabelli e Martin, mentre l’ex milanista Messias ricoprirà di nuovo il ruolo di mezzala.

Nell’Udinese, oltre al lungodegente Deulofeu – in una delle ultime interviste ha rivelato che potrebbe anche dare l’addio al calcio a causa dei continui infortuni- saranno assenti anche Bijol ed Ebosse. Solito ballottaggio a destra tra Ebosele ed Ehizibue, mentre Thauvin sembra di nuovo in vantaggio su Pereyra.

Come vedere Genoa-Udinese in diretta tv e in streaming

Genoa-Udinese è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sono davvero poche quest’anno le squadre che sono riuscite ad uscire con i tre punti in tasca da Marassi, un vero e proprio fortino per il Genoa, capace di fermare davanti al proprio pubblico anche Inter e Juventus. Si affrontano in ogni caso due squadre molto solide e che raramente si sbilanciano. Un pareggio non è da escludere in un match da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Udinese

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1