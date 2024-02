Almeria-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Almeria-Atletico Madrid è una gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Contro l’Inter in Champions League l’Atletico Madrid ha messo in evidenza tutti quelli che sono i lati negativi di Simeone, che quando decide di piazzare l’autobus davanti alla porta non riesce in nessun modo a cambiare mentalità alla sua squadra. Paradossalmente, nel momento in cui è entrato in campo Morata, recuperato a tempo di record, i Colchoneros si sono ulteriormente abbassati cercando solamente la ripartenza che non c’è mai stata. In Liga però è un’altra cosa, e siccome la Champions si è allontanata i madrileni, contro l’Almeria, hanno un solo risultato a disposizione.

E una vittoria contro la formazione che chiude la classifica della Liga spagnola ci può assolutamente stare. Anche perché quasi sicuramente Simeone manderà in campo la migliore formazione possibile con Morata dal primo minuto al fianco di Griezmann. Troppo importante vincere una partita del genere per rimanere al quarto posto, anche perché il Bilbao, dietro, è distante solamente due lunghezze. Non possono sbagliare gli ospiti, e non sbaglieranno, in un match che dovrebbe anche vedere solamente una squadra a segno.

Come vedere Almeria-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Almeria-Atletico Madrid, valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00.

Il pronostico

Sotto il profilo difensivo l’Atletico Madrid ha dimostrato ancora una volta di essere una formazione tra le migliori in Europa. Anche perché Oblak è un portierone di quelli che fanno la differenza. E ritrovando anche Morata in avanti gli ospiti dovrebbero riuscire contro un Almeria condannato alla retrocessione a prendersi tre punti importanti. Sì, fiducia ai Colchoneros.

Le probabili formazioni di Almeria-Atletico Madrid

ALMERIA (4-4-2): Maximiano; Pubill, Gonzalez, Radovanovic, Langa; Arribas, Baba, Robertone, Embarba; Lozano, Viera.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Witsel, Gimenez, Savic, Lino; de Paul, Koke, Correa; Griezmann, Morata.



POSSIBILE RISULTATO: 0-2