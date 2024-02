Barcellona-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Getafe è una gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Il pareggio esterno contro il Napoli permette al Barcellona di guardare con ottimismo al passaggio del turno in Champions League. E adesso nel mirino c’è anche il Girona che ha avuto un momento di appannamento nel massimo campionato spagnolo e che è distante solamente due lunghezze. Sono otto invece i punti di svantaggio rispetto al Real Madrid capolista, quindi il campionato è bello che andato per gli uomini di Xavi che, ricordiamo, lascerà alla fine della stagione.

Il Barcellona comunque vuole fare bene: viene da 5 risultati utili di fila la formazione catalana e contro il Getafe allo Stadio Olimpico vuole prendersi i tre punti. Anche perché il Getafe, dal proprio canto, ha davvero poco da chiedere al proprio campionato. Mayoral e compagni hanno piazzato per ora 34 punti in classifica e possono tranquillamente ritenersi salvi. Sarà solamente divertimento da qui alla fine dell’anno e questa situazione potrebbe aiutare a togliersi qualche soddisfazione. Ma contro il Barcellona le possibilità di fare risultato sono davvero ridotte al minimo: le motivazioni, è evidente, pendono tutte dalle parti della squadra di casa. Con Xavi che probabilmente manderà in campo sia Raphinha che Joao Felix in avanti, appena tornati dall’infortunio, per cercare di averli nelle migliori condizioni possibili per la seconda parte di stagione.

Come vedere Barcellona-Getafe in diretta tv e streaming

Barcellona-Getafe, valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Non dovrebbe sbagliare il colpo il Barcellona di Xavi, alla ricerca dei tre punti che almeno per un poco di tempo vorrebbero dire secondo posto in classifica. Gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Getafe

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Martinez, Cancelo; de Jong, Christensen, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Djene, Alderete, Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Martin; Mayoral; Mata.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1