Inter-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Genoa è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Inter può cucirsi un altro pezzettino di scudetto nel posticipo della ventisettesima giornate contro il Genoa. In caso di vittoria, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi si porterebbero addirittura a +15 sulla Juventus, sconfitta ieri sera a Napoli. Un vantaggio che, a quel punto, diventerebbe quasi incolmabile, visto che Lautaro Martinez e compagni non danno alcun segno di cedimento.

È un’Inter dominante quella che stiamo vedendo all’opera da qualche settimana a questa parte: prova ne è la roboante vittoria di mercoledì scorso con l’Atalanta, travolta 4-0 a San Siro. Lo stesso risultato con cui i nerazzurri avevano vinto le due gare precedenti con Salernitana e Lecce. Per la quarta partita di fila l’Inter ha realizzato almeno 4 gol: neppure l’infortunio di Thuram ha determinato un calo dei numeri offensivi e la differenza con le dirette concorrenti in termini di reti segnate è abissale (67 gol segnati in 27 giornate e solo 12 subiti). Una delle poche squadre a fermare l’Inter in questa stagione finora straordinaria è stato proprio il Genoa di Alberto Gilardino, che lo scorso 29 dicembre a Marassi riuscì ad imporre il pari alla schiacciasassi della Serie A (1-1). Da allora la squadra di Inzaghi ha collezionato ben 11 vittorie consecutive, comprendendo anche le sfide di Supercoppa Italiana e Champions League. I rossoblù fuori casa saranno anche meno pericolosi ma il 2-0 rifilato sabato scorso all’Udinese – nono risultato positivo nelle ultime 10 partite – ha dimostrato che sono in salute. La salvezza non è lontana (33 punti e dodicesimo posto) e possono scendere in campo a San Siro con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere.

Inter-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi deve ovviare alla squalifica di Bastoni in difesa: la soluzione è adattare Carlos Augusto come braccetto di sinistra, accanto a Pavard e de Vrij. A centrocampo non c’è Calhanoglu, indisponibile: spazio ad Asllani, circondato da Barella e Mkhitaryan. In attacco Sanchez e Lautaro Martinez, in panchina Thuram e Arnautovic.

Dall’altro lato, Gilardino confermerà il solito 3-5-2, con Gudmundsson e Retegui in attacco. In mezzo, accanto a Badelj, agiranno Messias e Frendrup, preferiti a Strootman e Malinovskyi. Sulle fasce Sabelli e Martin.

Come vedere Inter-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Genoa è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Genoa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter è in uno stato di grazia e difficilmente verrà rallentata dal Genoa, sempre sconfitto nelle ultime 9 visite a San Siro contro i nerazzurri. La squadra di Inzaghi segnerà verosimilmente dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

GENOA (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1