Osasuna-Alaves, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Osasuna-Alaves è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Europa è lontana, la zona retrocessione pure. Osasuna e Alaves, attualmente divise da 4 punti, stazionano a metà classifica. Undicesimi i navarri, tredicesimi i baschi. Un piazzamento che di sicuro fa più felici i secondi, il cui obiettivo ad inizio stagione era quello di scongiurare la retrocessione ed assicurarsi una salvezza tranquilla.

Non può essere soddisfatto l’Osasuna, che un anno fa arrivò settimo e si guadagnò la possibilità di giocare gli spareggi di Conference League (poi persi con il Club Brugge) e di annusare l’aria dell’Europa. La squadra di Jagoba Arrasate però rimane una sorta di mina vagante ed affrontare, anche per le stesse big, non è mai una passeggiata. I Rojillos sono reduci da due vittorie (Real Sociedad e Cadice) e un pareggio (Las Palmas), mentre l’ultima sconfitta risale ad un mese fa, quando Budimir e compagni crollarono 3-0 in casa con il Celta Vigo. Sono sette, al momento, i punti che li separano dalla settima: un divario importante ma allo stesso tempo ancora colmabile. Per rientrare in corsa, però, il club di Pamplona dovrà essere più continuo nel rush finale.

L’Alaves è un’altra squadra scorbutica, che nel 2024 ha perso a malapena due partite: in Coppa del Re contro l’Athletic Bilbao e in campionato con il Barcellona. Da qualche settimana a questa parte gli uomini di Luis Garcia hanno contratto la “pareggite”, dividendosi la posta in palio con Villarreal, Betis e Maiorca, partite in cui il club di Vitoria ha realizzato solamente due gol.

Come vedere Osasuna-Alaves in diretta tv e streaming

Osasuna-Alaves, valida per la ventisettesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Si profila un match molto equilibrato tra due squadre che fanno della solidità il loro principale punto di forza. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Osasuna-Alaves

OSASUNA (4-1-4-1): Herrera; Areso, Unai García, D. García, Mojica; Torró; R. García, Moncayola, Aimar, Moi Gómez; Budimir.

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, J. Lopez; Blanco, Guevara; Sola, Guridi, Rioja; Omorodion.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1