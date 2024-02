Nottingham Forest-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Nottingham Forest-Liverpool è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Jurgen Klopp ha ormai deciso sfruttare le coppe nazionali per regalare più minuti ai più giovani e loro l’hanno ripagato con il trionfo in League Cup di domenica scorsa – nella finalissima contro il Chelsea ha dato fiducia ai vari Clark, McConnell, Danns, Quansah, Bradley ed Elliott – ma anche nel successo per 3-0 contro il Southampton, match valido per il quinto turno di FA Cup andato in scena mercoledì scorso ad Anfield Road.

Un Liverpool sempre più “verde” ha portato a casa il primo trofeo stagionale – Blues battuti al fotofinish da un colpo di testa di van Dijk, che ha evitato i rigori – e pochi giorni dopo ha staccato il pass per i quarti di finale dell’altra coppa, sognando la “doppietta” come due stagioni fa. In realtà i Reds sono in corsa anche per il titolo in Premier League e per la vittoria dell’Europa League (giovedì prossimo è in programma l’andata degli ottavi di finale con lo Sparta Praga), motivo per cui a maggio i trofei in bacheca potrebbero essere addirittura quattro. In campionato al momento sono primi in classifica, ma con il Manchester City e l’Arsenal sempre alle calcagna: i Cityzens hanno un solo punto in meno, i Gunners due.

Quanti assenti tra i Reds

In attesa dell’imminente scontro diretto con gli uomini di Pep Guardiola – tra una settimana c’è il big match ad Anfield – il Liverpool non dovrà compiere passi falsi nell’insidiosa trasferta di Nottingham.

Il Forest sta lottando per mantenere la categoria e gli ultimi risultati, compresa la sconfitta per 1-0 in FA Cup con il Manchester United costata l’eliminazione dalla coppa, non sono confortanti. La squadra di Nuno Espirito Santo è quartultima, con soli quattro punti di vantaggio sul Luton Town, che deve ancora recuperare una gara. Il tecnico portoghese contro il Liverpool non avrà gli infortunati Wood, Nuno Tavares, Boly, Sangaré e Ola Aina ma è decisamente più lunga la lista degli assenti in casa Liverpool, con Klopp che quasi certamente manderà in campo un’altra formazione sperimentale: in dubbio sia Salah che Darwin Nunez.

Come vedere Nottingham Forest-Liverpool in diretta tv e in streaming

Nottingham Forest-Liverpool è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Liverpool non espugna il City Ground addirittura da 13 partite ma stavolta, pur con qualche difficoltà, siamo abbastanza sicuri che ci riuscirà. Prima dell’attesissima sfida con il Manchester City, infatti, un passo falso contro il Nottingham Forest sarebbe deleterio in ottica titolo: almeno tre i gol complessivi a City Ground.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Liverpool

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Niakhaté, Murillo, Toffolo; Danilo, Dominguez; Elanga, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Awoniyi.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Elliott, Gomez, Mac Allister; Gakpo, Danns, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3