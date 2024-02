Liverpool-Luton Town, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Liverpool-Luton Town è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Liverpool è certo di mantenere la vetta della classifica almeno fino al prossimo fine settimana: nel caso in cui il Manchester City dovesse battere il Brentford nel recupero – la squadra di Pep Guardiola scenderà in campo ventiquattr’ore prima – non sorpasserebbe i Reds, che al momento hanno due punti di vantaggio sull’Arsenal e quattro sui campioni in carica (che, appunto, hanno una partita in meno).

Il match con il Luton Town in realtà non è un recupero ma un anticipo. Domenica, infatti, il Liverpool sfiderà il Chelsea nella finale di League Cup, in programma a Wembley. Jurgen Klopp però non vuole distrazioni. Il campionato, adesso, deve essere la priorità e per Salah e compagni sarà fondamentale conservare un minimo di vantaggio in vista dello scontro diretto con i Cityzens del prossimo 10 marzo. Solo dopo la gara con gli Hatters si comincerà a focalizzare l’attenzione sulla Coppa di Lega. I Reds inseguono il terzo successo consecutivo dopo quelli con Burnley (3-1) e Brentford (1-4), il miglior modo per archiviare e dimenticare la brutta sconfitta del 4 febbraio all’Emirates Stadium contro l’Arsenal.

Sabato scorso il Liverpool è riuscito a sbrigare con grande facilità la pratica Bees nonostante tre titolari siano dovuti uscire per infortunio dopo il primo tempo (Jones, Nunez e Jota). In compenso l’allenatore tedesco si è goduto il ritorno al gol di capitan Salah, di nuovo a disposizione dopo i problemi fisici che l’avevano costretto ad abbandonare il suo Egitto in Coppa d’Africa.

Il Luton Town non molla

Per il Luton Town si tratta di un altro impegno sulla carta proibitivo dopo quello con il Manchester United di domenica scorsa, deciso da una doppietta dell’atalantino Hojlund (1-2).

Gli Hatters hanno finito per scontare la pessima partenza (due gol incassati dopo i primi 7 minuti) ma quello con i Red Devils è tutto sommato un k.o. più giustificabile rispetto a quello rimediato sette giorni prima con il fanalino di coda Sheffield United, capace di violare a sorpresa lo stadio di Kenilworth Road (1-3). Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se il Luton sia di nuovo precipitato in zona retrocessione: il vantaggio nei confronti dell’Everton terzultimo (prima della sfida dei Toffees con il Palace) è di un solo punto. Il tecnico Rob Edwards spera di poter contare sull’attaccante titolare Adebayo, assente contro il Manchester United, ma un suo recupero non è affatto scontato.

Come vedere Liverpool-Luton Town in diretta tv e in streaming

La sfida tra Liverpool e Luton Town, in programma mercoledì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Da 24 partite il Liverpool non conosce sconfitta nelle sfide casalinghe di Premier League. Basta ciò per dare fiducia ai Reds, che non si faranno sfuggire quest’occasione. Il neopromosso Luton, orfano del suo giocatore più prolifico, potrebbe restare a secco di gol.

Le probabili formazioni di Liverpool-Luton Town

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Quansah, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Diaz.

LUTON TOWN (3-4-2-1): Kaminski; Bell, Osho, Mengi; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Townsend, Chong; Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0