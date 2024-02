Conferenza stampa Berrettini: l’annuncio in diretta

Berrettini, pronto il piano d’attacco del tennista romano: tutto quello che ha detto in conferenza stampa.

Da quando, la scorsa settimana, Matteo Berrettini ha girato a sorpresa un videomessaggio per i suoi tifosi, tutto è cambiato. Quel momento social ha fatto, in un certo senso, da spartiacque. Il romano ha fatto ciò che non faceva da tempo, ossia rapportarsi faccia a faccia con quella fetta di pubblico che, indipendentemente da tutto, ha continuato a credere in lui.

Per rispetto nei loro confronti ha ritenuto doveroso, quindi, ristabilire un rapporto con essi e svincolarsi da quel modo, freddo ed istituzionale, in cui il suo profilo social è stato gestito negli ultimi tempi. E c’è di più. Oltre ad aver permesso loro di dare una sbirciatina, negli ultimi giorni, ai suoi allenamenti, ha anche indetto una conferenza stampa. Si terrà stamattina alle 12:30 e il finalista di Wimbledon 2021 annuncerà, finalmente, quando avverrà il suo rientro in campo. Molto probabilmente succederà a Indian Wells tra qualche giorno: Berrettini risulta infatti iscritto alle qualificazioni ed è ragionevole, pertanto, pensare che abbia deciso di ripartire da lì.

Nel corso della conferenza stampa illustrerà comunque, di sicuro, le motivazioni che lo hanno indotto a ricominciare dal basso e a non usufruire, come si era pensato, del ranking protetto. E spiegherà anche, presumiamo, in che modo abbia impostato il suo lavoro con il nuovo coach, Francisco Roig, e come il suo team intenda gestire il prosieguo della stagione.

Tutti i dettagli del piano d’attacco di Berrettini

Matteo e i suoi avranno certamente stilato un “piano d’attacco” e ci sono buone ragioni per pensare che la conferenza stampa di oggi sia funzionale proprio all’illustrazione di tutti i dettagli del piano in questione.

Di certo c’è che Berrettini in questi giorni è parso rinato e che ha tantissima voglia di tornare in campo. A splendere, magari, come faceva un tempo. E chissà che, dopo questo lunghissimo ed ennesimo stop (non gioca dal 31 agosto scorso, ndr) non possa finalmente trovare un po’ di pace e di continuità.

Seguono aggiornamenti