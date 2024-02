Gent-Maccabi Haifa, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Gent-Maccabi Haifa è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca mercoledì alle 18:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Un gol dell’attaccante haitiano Frantzdy Pierrot giovedì scorso ha regalato un piccolo vantaggio agli israeliani del Maccabi Haifa (1-0) nello spareggio d’andata contro il Gent, andato in scena in campo neutro a Budapest, in Ungheria. I belgi, nel complesso, hanno giocato meglio degli uomini di Messay Dego, arrivando a creare molte più occasioni da gol ma sono stati poco cinici.

E adesso, per poter giocare gli ottavi di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dovranno vincere con almeno due gol di scarto alla Ghelamco Arena. La sconfitta subita nella scorsa settimana con il Maccabi Haifa in realtà è in perfetta linea con il rendimento del Gent da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta invernale. La squadra di Hein van Haezebrouck fino a domenica scorsa aveva incassato quasi solo sconfitte – quattro nelle prime cinque gare ufficiali del 2024 – pareggiando esclusivamente con il Westerlo. Ha interrotto il digiuno tre giorni fa contro l’Eupen, battuto 2-0 in trasferta grazie ai gol di Hong e Samoise. Successo che ha permesso al Gent di tornare al quinto posto in classifica, anche se la vetta occupata dall’Union Saint-Gilloise resta lontana 20 punti.

Il Maccabi Haifa invece ha rallentato nel massimo campionato israeliano, fermato in casa dall’altra squadra di Haifa, l’Hapoel (1-1), ma restando comunque davanti a tutti seppur a pari punti con gli storici rivali del Maccabi Tel Aviv, entrambi appaiati a quota 49 punti. I biancoverdi, che sogna di diventare campioni d’Israele per il quarto anno di fila, non hanno mai disputato un ottavo di finale europeo nella loro storia.

Come vedere Gent-Maccabi Haifa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Gent e Maccabi Haifa è in programma mercoledì alle 18:00 e si giocherà alla Ghelamco Arena di Gent, in Belgio. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Gent-Maccabi Haifa anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Gent è imbattuto nelle ultime dieci gare casalinghe giocate in Conference League, mentre il Maccabi Haifa ha ottenuto due risultati positivi nelle ultime due trasferte europee, di cui una contro il Villarreal nella fase a gironi. Si profila un altro match combattuto, dal copione molto simile a quello dell’andata. I belgi attaccheranno a spron battuto nel tentativo di rimontare, gli israeliani invece si limiteranno a difendere il vantaggio. Non è da escludere un altra gara in cui le reti complessive saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Gent-Maccabi Haifa

GENT (3-4-1-2): Roef; Kandouss, Watanabe, Mitrovic; Samoise, De Sart, Gerkens, Brown; Hong; Tissoudali, Depoitre.

MACCABI HAIFA (4-4-1-1): Kaiuf; Feingold, Goldberg, Seck, Cornud; Kandil, Mohamed, Show, Lesovoy; Kinda; Pierrot.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0