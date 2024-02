Totocalcio, jackpot da capogiro: cambia la vita

Totocalcio, il jackpot per il prossimo fine settimana è davvero da capogiro. Il colpo può cambiare la vita. Ecco quanto si potrebbe vincere

Ancora nessun tredici. E il Jackpot ovviamente continua a lievitare e anche in maniera importante. Nemmeno nello scorso weekend, infatti, chi ha deciso di giocare al Totocalcio è riuscito a prendere il montepremi massimo che sale di livello toccando delle cifre che adesso, è evidente, potrebbero decisamente cambiare in bene la vita.

Ma andiamo con ordine: nessuno quindi è riuscito a centrare i risultati degli eventi obbligatori (che sono 8) ai quali si vanno ad aggiungere i 5 opzionali che la Sisal mette a disposizione ogni fine settimana cercando di venire incontro alle esigenze dei vari scommettitori. Mentre sono stati la bellezza di dieci utenti che sono riusciti nel colpo dell’11: ad ognuno di loro sono andati la bellezza di 13.649.

Totocalcio, jackpot da capogiro

Prima di rivelarvi la cifra del prossimo montepremi, bisogna anche sottolineare che sono stati cinque i 9 dell’ultimo weekend, che hanno portato a casa 1.400euro. Mentre ai trentasei giocatori che hanno indovinato sette partile del palinsesto sono andati 234euro. I 61 ‘5’ hanno vinto 47 euro e, infine, ai 78 ‘3’ sono andati 12 euro.

Adesso infine rullo di tamburi, perché il prossimo jackpot è davvero importante e sì, come anticipato prima, potrebbe regalare davvero una somma clamorosa. Infatti Il montepremi per il “13” per la prossima schedina è di 175.225 euro. Una cifra enorme che sì, potrebbe davvero aiutare a cambiare vita, sicuramente a renderla più agevole per i prossimi anni, a chi sarà in grado di centrare tutti gli eventi che la Sisal ha deciso di mettere nella prossima schedina.