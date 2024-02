Fulham-Brighton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Fulham-Brighton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dopo la sconfitta subita mercoledì scorso (1-0) nel quinto turno di FA Cup con il Wolverhampton, il Brighton di Roberto De Zerbi resta in corsa solo su due fronti: campionato ed Europa League. Per quanto riguarda la Premier League, i Seagulls, probabilmente condizionati dal doppio impegno, stanno facendo molta più fatica rispetto all’anno scorso. E non sono affatto sicuri di giocare le coppe europee anche nella prossima stagione.

Il Brighton, anche a causa dei continui infortuni – in FA Cup l’allenatore bresciano doveva fare i conti con una rosa ridotta all’osso – non riesce ad essere continuo a livello di risultati ed inoltre continua a subire troppi gol. Sabato scorso, ad esempio, Dunk e compegni non sono andati al di là di un pareggio contro l’Everton all’Amex Stadium (1-1), evitando peraltro la sconfitta grazie ad un gol del capitano in pieno recupero. Pochi giorni prima, invece, avevano letteralmente spazzato via il malcapitato Sheffield United, segnando cinque gol senza subirne nessuno. Al contrario, in FA Cup al Molineux, è andata di nuovo in scena la peggiore versione dei Seagulls: tanto possesso palla ma poca concretezza, a differenza degli avversari che hanno bucato la difesa della squadra di De Zerbi alla prima occasione utile (dopo 2′ aveva già segnato l’ex juventino Lemina).

Il Brighton nella prossima settimana sfiderà la Roma nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Prima dell’interessante scontro con i giallorossi però dovrà vedersela con il Fulham in campionato.

I Cottagers una settimana fa hanno fatto lo sgambetto al Manchester United, andando a vincere a sorpresa 2-1 a Old Trafford: decisiva la rete di Iwobi in pieno recupero, al minuto 97. Seconda vittoria nelle ultime tre giornate per i bianconeri di Marco Silva, dodicesimi in classifica e destinati ormai ad una salvezza tranquilla. Il tecnico portoghese nel match con il Brighton deve tuttavia rinunciare al suo miglior centrocampista, Palhinha, squalificato. In dubbio anche Willian. Sempre lunghissima invece la lista degli assenti per De Zerbi.

Come vedere Fulham-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Brighton, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Fulham è in ripresa e lo dimostra il fatto che nell’ultimo mese e mezzo abbia incassato una sola sconfitta. E contro un Brighton distratto dall’Europa League nonché alle prese con i soliti infortuni otterrà verosimilmente almeno un punto. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Fulham-Brighton

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Reed, Lukic; Wilson, Pereira, Iwobi; Rodrigo Muniz.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Igor, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gross, Baleba; Adingra, Buonanotte, Enciso; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2