Everton-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-West Ham è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

In settimana i tifosi dell’Everton hanno tirato un sospiro di sollievo. Il ricorso del club contro la penalizzazione di 10 punti per le presunte violazioni alle regole di redditività e sostenibilità del campionato è stato parzialmente accolto. Ciò significa che i Toffees hanno “riacquistato” 4 punti, salendo a quota 25 in classifica.

Troppo poco per tornare a dormire sonni tranquilli, ma adesso la zona retrocessione è più lontana: il Luton ha 5 punti in meno dell’Everton, con una gara da recuperare. Per Sean Dyche, allenatore dello storico club di Liverpool, c’è ancora tanto lavoro da fare: la sua squadra è calata di rendimento da metà dicembre in poi, non riesce più a vincere una partita da oltre due mesi e nel 2024 ha battuto esclusivamente il Crystal Palace in FA Cup (successivamente è stata eliminata dal Luton). Negli ultimi due turni di campionato l’Everton non è andato oltre due pareggi – Crystal Palace e Brighton – impattando 1-1 in entrambe le occasioni. I Toffees stanno facendo fatica principalmente in fase di possesso e dal 2-0 rifilato al neopromosso Burnley lo scorso 16 dicembre solamente una volta sono riusciti a realizzare più di un gol nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Il West Ham è ripartito

In questo fine settimana si ritorna a Goodison Park, dove sarà di scena il West Ham. Gli Hammers sono reduci dalla roboante vittoria ottenuta lunedì scorso nel derby con il Brentford, travolto 4-2 al London Stadium.

Sugli scudi il solito Bowen, autore di una tripletta, ma il rientro di un giocatore fondamentale come Paquetà, rimasto fuori a lungo per via di un infortunio, ha risolto diversi problemi al tecnico David Moyes, finito di nuovo sotto pressione a causa deli risultati deludento collezionati da gennaio in poi. Prima del successo con il Brentford, infatti, l’ultima affermazione del West Ham risaliva al 28 dicembre. Ora, prima degli impegni in Europa League – nella prossima settimana gli Hammers affronternano il Friburgo – c’è da migliorare una classifica che al momento vede gli uomini di Moyes “solo” all’ottavo posto, a -5 dal Manchester United sesto.

Come vedere Everton-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e West Ham, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Con un Paquetà in più nel motore il West Ham è tornato a girare ed il largo successo ottenuto con i cugini del Brentford ne è la dimostrazione lampante. Gli Hammers dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta anche a Goodison Park, in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Everton-West Ham

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Bowen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2