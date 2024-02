West Ham-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Brentford è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Finora, quello del West Ham, è un 2024 da dimenticare. La squadra di David Moyes non ha ancora vinto una partita nel nuovo anno, coppe comprese, ed è reduce da tre brutte sconfitte consecutive (Manchester United, Arsenal e Nottingham Forest). Una striscia negativa in cui gli Hammers hanno incassato ben 11 gol complessivi senza segnarne nessuno. Il tecnico scozzese è apparso visibilmente preoccupato durante l’ultima conferenza stampa ma, nonostante il momentaccio, conquistare un piazzamento europeo è ancora possibile.

Il West Ham, infatti, malgrado sia scivolato al decimo posto è distante appena tre lunghezze dal settimo, che a fine stagione potrebbe significare Conference League (competizione che i londinesi hanno vinto lo scorso anno). Lontanissimi, invece, quarto e quinto posto, ormai irraggiungibili. Ad ogni modo serve al più presto una reazione ed il derby con il Brentford sembra l’occasione giusta per ricominciare a mettere fieno in cascina. Le Bees hanno dovuto fare i conti con un calendario durissimo nelle ultime due giornate. Dopo essere state spazzate via dal Liverpool nel proprio stadio (1-4), hanno ben figurato all’Etihad Stadium contro il Manchester City campione d’Europa e d’Inghilterra nel recupero di mercoledì scorso pur perdendo 1-0.

Gli uomini di Thomas Frank hanno cambiato volto con il ritorno dell’attaccante Toney dalla lunga squalifica per calcioscommesse, restano lontani dalla zona rossa ma non possono ancora permettersi un rilassamento.

Il Brentford, con una gara da recuperare, è difatti quindicesimo e con soli cinque punti di vantaggio sul Luton Town terzultimo. Il tecnico danese potrebbe confermare l’undici che è sceso in campo con il City ma i problemi in difesa permangono: oltre a Pinnock, saranno out pure Hickey, Henry, Schade, Mbeumo e Dasilva.

Come vedere West Ham-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Brentford è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Brentford da quando è tornato in massima serie è una vera e propria bestia nera per il West Ham: 5 vittorie in altrettante partite per le Bees, che contro gli Hammers hanno perso solamenye nella scorsa edizione dell’FA Cup. Entrambe oggi hanno bisogno di punti ma viste le poche garanzie che in questo momento danno gli uomini di Moyes, sulla carta superiori ai biancorossi, preferiamo non sbilanciarci sul risultato. I gol, invece, non dovrebbero mancare: previsto almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di West Ham-Brentford

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Paquetà, Ward-Prowse, Kudus; Bowen.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Mee; Roerslev, Onyeka, Norgaard, Janelt, Reguilon; Toney, Maupay.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1