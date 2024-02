Manchester City-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester City-Brentford è un recupero della diciottesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Manchester City recupera finalmente la sfida con il Brentford, rinviata lo scorso dicembre per consentire ai campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica di volare in Arabia Saudita e giocare il Mondiale per Club, ennesimo titolo che la corazzata di Pep Guardiola è riuscita a mettere in bacheca da giugno in poi. Ripetersi non sarà semplice ma il City al momento è ancora in corsa su tutti e tre i fronti più importanti (finora è uscito solo dalla League Cup).

Con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League già ipotecata – una settimana fa i Cityzens sono andati a vincere 3-1 in casa del Copenaghen – il tecnico catalano può concentrarsi esclusivamente sul campionato, dove è costretto ad inseguire Arsenal e Liverpool. Sabato scorso, intanto, è arrivato il primo mezzo passo falso del 2024: all’Etihad Stadium il Chelsea di Mauricio Pochettino è riuscito a strappare un punto a De Bruyne e compagni, interrompendo una lunghissima striscia di vittorie che risaliva a dicembre, guarda caso alla prima partita del Mondiale per Club. Il pari con i Blues (1-1) non consente al Manchester City di agganciare il Liverpool capolista in caso di successo nel recupero con il Brentford: se i Cityzens dovessero rispettare i pronostici scavalcherebbero l’Arsenal ma si porterebbero a -1 dai Reds.

Brentford, Toney non basta

Una tre giorni “infernale” per le Bees di Thomas Frank, reduci da una nettissima sconfitta contro il Liverpool davanti al proprio pubblico (1-4).

Il gol del solito Toney stavolta non è bastato per ottenere un risultato positivo e l’unica vittoria dei biancorossi da fine gennaio in poi resta quella conquistata due settimane fa in casa del Wolverhampton. Il Brentford non ha grossi assilli per quanto concerne la classifica ma sei punti di vantaggio sulla terzultima non sono abbastanza per consentire a Toney e compagni di dormire sonni tranquilli. Frank ritrova Wissa, di nuovo a disposizione dopo la Coppa d’Africa, ma deve fare ancora a meno di Schade, Mbeumo e Pinnock. Nel City out Grealish e Gvardiol, in compenso Guardiola può di nuovo contare su Bernardo Silva.

Come vedere Manchester City-Brentford in diretta tv e in streaming

La sfida tra Manchester City e Brentford è in programma martedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Manchester City difficilmente sbaglierà anche questa partita dopo la deludente prestazione con il Chelsea. Il Brentford, dal canto suo, ha sempre trovato la via del gol nelle ultime dieci partite e dovrebbe riuscirci anche all’Etihad Stadium.

Le probabili formazioni di Manchester City-Brentford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Stones, Aké; Rodri, Matheus Nunes; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Ajer, Collins, Mee; Lewis-Potter, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1