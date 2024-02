Calzona subito a Napoli: “Per Mazzarri è proprio finita”

Francesco Calzona potrebbe diventare presto il nuovo allenatore del Napoli: De Laurentiis sta ancora riflettendo su un cambio in panchina dopo il pareggio degli azzurri contro il Genoa.

Mercoledì col Barcellona potrebbe esserci un nuovo allenatore al Maradona: Walter Mazzarri sembra sempre più vicino all’esonero. E al suo posto dovrebbe arrivare Calzona, ex vice di Sarri al Napoli e da qualche tempo ct della Slovacchia. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare la situazione.

⁠“Non credevo, all’inizio, che De Laurentiis potesse arrivare a Calzona prima del match contro il Barcellona“, ha dichiarato il giornalista. Pur avevo intuito che De Laurentiis stesse pensando a un cambio, Moretto si aspettava che Mazzarri potesse avere un’altra occasione di ricattarsi: quella in Champions contro i catalani.

“Vi posso dire che De Laurentiis ha già fatto capire a Calzona che toccherà a lui preparare la sfida contro il Barcellona. Le parti dovrebbero chiudere tutto entro stasera, così domani già ci sarà la conferenza stampa pre-match contro i blaugrana. Per Mazzarri è finita“, ha aggiunto il giornalista. Alcune voci hanno suggerito che anche Hamsik dovrebbe arrivare a Napoli insieme a Cardona. “A me dicono che Hamsik non dovrebbe tornare, anche se all’inizio pareva di sì. Mi hanno comunicato che Hamisk non rientrerà nello staff di Cardona. Calzona ha voluto fortemente Sinatti nel suo staff”.

Calzona al Napoli: “Doppio contratto e doppio ruolo“

Per il nuovo allenatore si parla di un contratto di quattro mesi. “Il rinnovo potrebbe arrivare nel caso di obiettivi raggiunti. Ma se le cose dovessero andare bene, non credo ci siano problemi per un rinnovo”, ha continuato l’intervistato.

Pare che la Federazione slovacca non sia affatto contenta del nuovo impegno del suo ct. All’inizio, secondo Moretto, gli slovacchi hanno provato a fare resistenza. “Il presidente della federazione slovacca era molto titubante anche perché adesso Calzona dovrà avere un doppio contratto, uno col Napoli e uno con la Federazione slovacca”.

Alla fine il giornalista ha parlato anche di Lopetegui, l’attuale manager del Wolverhampton come possibile erede di Pioli al Milan. “Lopetegui è sicuramente nella lista del Milan, questo perché è un allenatore che lavora molto bene con i giovani, con i big data e che può andare d’accordo con la proprietà. Sicuramente ha grande conoscenza internazionale. Ma è un nome che non scalda i tifosi del Milan che vorrebbero magari Conte. Eppure ribadisco che Lopetegui è un nome caldo: è nei pensieri del club rossonero”.