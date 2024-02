Festa grande col VinciCasa: quanto incasserà davvero

Festa grance col VinciCasa: il concorso ha regalato il 198esimo immobile da quando è nato. Ecco quanto incasserà il vincitore dopo la tassazione.

Il sogno di molti, soprattutto di quelli che non riescono ad ereditarla dai genitori o dai nonni. Una casa di proprietà, che permette senza dubbio di avere delle basi molto solide per il futuro. Avendo un immobile allora sì che si può pensare, intanto, a mettere su famiglia, a dei figli. Che poi sappiamo benissimo, inoltre, come questo sia l’investimento migliore per tutti.

Ed è da un poco di tempo che c’è un gioco che permette di vincere, appunto, un’abitazione. Il VinciCasa che venerdì scorso, nell’estrazione delle 20,30 così come si legge su Agimeg.it, ha regalato la 198esima casa da quando il concorso è nato. Il tutto grazie ad una giocata effettuale sul sito della Sisal, e non come succede spesso attraverso la tabaccheria. Un segnale importante anche questo: ormai sono molti quelli che decidono di stare a casa per giocare senza nemmeno alzarsi dal divano.

Festa Grance col VinciCasa: ecco quanto si incassa davvero

Il premio totale è di 500mila euro. Diviso in due parti: 200.000 euro immediati, in contanti, e 300.000 euro destinati all’acquisto di una o più case sul territorio nazionale. Qualcosa di unico, un’eredità incredibile, una di quelle che possono aiutare anche le generazioni future della famiglia. Il motivo ve lo abbiamo spiegato in precedenza.

Ma quanto incasserà davvero il fortunato vincitore: allora, dopo la tassazione che c’è per ogni concorso, che è del 20% come sappiamo e come vi abbiamo spiegato in più ci una circostanza, il vincitore in contanti incasserà 160mila euro e poi 240mila euro come soldi da investire per comprare un immobile. “Partecipare al VinciCasa significa avere una possibilità su 9 di centrare almeno una vincita per le 4 categorie previste ad ogni concorso. Giocare al VinciCasa è semplice e accessibile a tutti. I giocatori devono scegliere 5 numeri su 40 e possono giocare sia online sia presso le ricevitorie autorizzate”.