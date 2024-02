Luton Town-Manchester City, FA Cup: streaming, probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Manchester City è una partita del quinto turno di FA Cup e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In Inghilterra non ci si ferma davvero mai e dopo uno scoppiettante weekend, in cui è andata in scena pure la finale di League Cup a Wembley tra Chelsea e Liverpool – l’hanno spuntata i Reds poco prima dei rigori, portando a casa il decimo trionfo nella competizione – tocca all’altra coppa nazionale, quella più importante, la FA Cup. I detentori del Manchester City finora non l’hanno presa sotto gamba, battendo prima l’Huddersfield (travolto 5-0) e poi il Tottenham, eliminato grazie ad una rete nel finale di gara di Aké (0-1).

I Cityzens nel quinto turno della manifestazione affronteranno il Luton Town, squadra che in Premier League sta lottando per evitare di finire immediatamente al piano di sotto dopo la promozione dello scorso anno. Gli Hatters, che negli ultimi due turni di FA Cup hanno fatto fuori Bolton – dopo il replay – e l’Everton vengono da tre sconfitte consecutive in campionato. Una settimana fa sono stati presi a pallate dal Liverpool (4-1) mentre nelle due gare precedenti si erano arresi a Sheffield United e Manchester United, non incassando mai meno di due gol. Gli uomini di Rob Edwards sono terzultimi, a -4 dalla zona salvezza: a complicare le cose c’ha pensato la restituzione all’Everton di 4 dei 10 punti di penalizzazione: la squadra più vicina, adesso, è il Forest.

Guardiola con la rosa (quasi) al completo

Per Pep Guardiola questo match è destinato a passare in secondo piano, visto che nelle prossime settimane i campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica si giocheranno una fetta di stagione.

Domenica è in programma il derby cittadino con lo United, poi toccherà all’ottavo di Champions League con il Copenaghen ed infine l’atteso scontro diretto per il titolo contro il Liverpool ad Anfield Road. In classifica, infatti, dopo il successo striminzito con il Bournemouth, i Cityzens sono sempre a -1 dai Reds, che continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso. Guardiola deve fare a meno del solo Gvardiol, motivo per cui potrà ruotare senza alcun problema un bel po’ di giocatori.

Come vedere Luton Town-Manchester City in streaming

La sfida tra Luton e Manchester City è in programma martedì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta su DAZN, la piattaforma in possesso dei diritti di trasmissione della FA Cup. A partire dal 2024 il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Un match che, se avesse potuto, Guardiol avrebbe evitato di giocare per preparare meglio i prossimi impegni. Il Manchester City lo scorso dicembre a Luton ebbe bisogno di una complicata rimonta per portare via i tre punti ed anche stavolta non filerà tutto liscio: i padroni di casa dovrebbero realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Luton Town-Manchester City

LUTON TOWN (3-4-3): Krul; Burke, Mengi, Bell; Ogbene, Lokonga, Barkley, Doughty; Chong, Morris, Townsend.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Aké; Rodri, Stones; Bernardo Silva, Julian Alvarez, De Bruyne, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3