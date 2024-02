I pronostici di martedì 27 febbraio: Serie B, FA Cup e non solo

I pronostici di martedì 27 febbraio: c’è un turno infrasettimanale di Serie B, in campo pure Coppa del Re, FA Cup e serie minori inglesi.

Turno infrasettimanale di Serie B con ben sette partite in programma questo martedì: riflettori puntati sul derby tra Lecco e Como. Sulla carta non c’è storia, il Lecco ultimo in classifica e senza vittorie nelle ultime sette giornate affronta una squadra costruita per il salto di categoria.

A proposito di promozione in Serie A, a pari punti col Como c’è il Palermo che ha la possibilità di superare momentaneamente al secondo posto il Venezia battendo in casa la Ternana. Missione alla portata, più complicato l’impegno che attende la Cremonese in casa della Sampdoria.

Pronostici altre partite

Il Parma primo in classifica ha sempre dato spettacolo nelle ultime cinque partite giocate al Tardini, in cui sono stati segnati complessivamente ben 20 gol: contro il Cosenza reduce da cinque “gol” nelle ultime sei di campionato la serie dovrebbe continuare.

In campo anche l’FA Cup: gol in arrivo in Bournemouth-Leicester e Luton-Manchester City, il deludente Newcastle vede nella FA Cup l’ancora di salvataggio di una stagione fin qui disastrosa: contro il Blackburn vittoria obbligatoria.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Parma vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Parma-Cosenza, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Palermo (in Palermo-Ternana, Serie B, ore 20:30)

• Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Bari, Serie B, ore 20:30)

• Como (in Lecco-Como, Serie B, ore 20:30)

• Newcastle (in Blackburn-Newcastle, Premier League, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Parma-Cosenza, Serie B, ore 20:30

• Notts County-Sutton United, League Two, ore 20:45

• Luton Town-Manchester City, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bournemouth-Leicester, FA Cup, ore 20:30

• Sampdoria-Cremonese, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Reggiana-Sudtirol, Serie B, ore 18:15)