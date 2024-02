Parma-Cosenza, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Parma-Cosenza è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo tre vittorie di fila il Parma, la capolista indiscussa di questa Serie B, sabato scorso ha rallentato a Como, tornando con un solo punto in tasca dalla città lariana. Tutto è avvenuto nella prima mezz’ora, con Verdi che ha risposto al gol lampo realizzato al 3′ dal gialloblù Benedyczak (1-1). Fabio Pecchia, allenatore dei ducali, ha di che rammaricarsi per non aver portato a casa anche stavolta l’intera posta in palio ed aumentato il divario nei confronti delle inseguitrici ma in classifica, in fin dei conti, è cambiato davvero poco.

Il Parma, infatti, rimane saldo al comando, con 7 punti in più del Venezia secondo e ben otto sulla Cremonese terza. La promozione, a meno di crolli improvvisi – e francamente improbabili – quest’anno gli emiliani dovrebbero centrarla senza problemi: la scelta di confermare Pecchia in panchina nonostante avesse mancato l’obiettivo nella passata stagione si è rivelata azzeccata. I gialloblù in questo turno infrasettimanale possono aggiungere un altro tassello battendo il Cosenza, ma vincente nelle ultime visite al “Tardini” (un pareggio e 2 sconfitte). I calabresi puntando una salvezza tranquilla ma nel cassetto c’è anche il sogno di partecipare per la prima volta ai playoff – distanti 2 punti – dal ritorno in cadetteria. I calabresi vengono dalla sconfitta interna con la Sampdoria (1-2), k.o. che ha messo fine ad una striscia positiva che durava da cinque giornate. Alla squadra di Fabio Caserta sono stati fatali i due gol subiti a stretto giro nel primo tempo e la poca concretezza.

Parma-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Pecchia potrebbe far rifiatare qualcuno, comprese le due ali Man e Benedyczak, entrambi non al meglio dopo la gara di Como: al loro posto giocheranno Partipilo e Mihaila. Assente Estevez, squalificato.

Importante assenza nel centrocampo del Cosenza, costretto a rimunciare a Zuccon, alle prese con l’influenza. In mediana, accanto a Praszelik, giocherà Calò. In difesa c’è Venturi al posto dello squalificato Fontanarosa.

Come vedere Parma-Cosenza in diretta tv e in streaming

Parma-Cosenza è in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Tardini” di Parma e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Parma è l’unica squadra ancora imbattuta davanti al proprio pubblico (8 vittorie e 5 pareggi) e francamente viene difficile immaginare un colpaccio al “Tardini” da parte del Cosenza. I calabresi però non si snatureranno di fronte alla corazzata della B e potrebbe venirne fuori una gara divertente, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Parma-Cosenza

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Sohm, Hernani; Partipilo, Bernabé, Mihaila; Bonny.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Voca, Praszelik; Marras, Antonucci, Mazzocchi; Tutino.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1