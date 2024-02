Sampdoria-Cremonese, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sampdoria-Cremonese è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Prima la Reggiana, poi l’Ascoli ed infine il Palermo. La Cremonese si è dimenticata all’improvviso come si vince e nello scontro diretto di sabato scorso con i rosanero ha di nuovo mancato l’appuntamento con la vittoria, subendo il sorpasso del Venezia al secondo posto. Ora i grigiorossi di Giovanni Stroppa hanno 47 punti, uno in meno rispetto ai lagunari. La battaglia per la seconda piazza, che insieme alla prima consente di bypassare i pericolosi playoff ed ottenere la promozione diretta in massima serie, si conferma serratissima.

La Cremonese ha quantomeno evitato di perdere terreno anche nei confronti dei siciliani, riacciuffati dopo un primo tempo disastroso (2-2), in cui erano finiti sotto di due gol e per giunta in inferiorità numerica. Una prova di carattere che i lombardi dovranno per forza replicare a Marassi contro la Sampdoria, andando a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo (l’ultima sconfitta dei grigiorossi risale a dicembre). I blucerchiati venerdì scorso hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava da tre giornate: le reti di Darboe e De Luca, realizzate a distanza di tre minuti nel primo tempo della partita con il Cosenza (1-2), hanno regalato un sorriso ad Andrea Pirlo, di nuovo sotto pressione dopo i pareggi con Modena e Brescia e la sconfitta con il Pisa. La Sampdoria è a -4 dai playoff ma deve continuare a guardarsi anche le spalle.

Sampdoria-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre lunga la lista degli indisponibili in casa Sampdoria. A Cosenza si è fatto male anche Kasami, che va a fare compagnia a Murru, Conti, Borini, Ferrari, Pedrola, Ricci e Vieira. Pirlo deve fare a meno anche di Stojanovic, squalificato. Al posto di Kasami uno tra Benedetti e Verre.

Due gli squalificati per Stroppa, si tratta di Castagnetti e Sernicola. L’ex tecnico di Crotone e Monza potrebbe far rifiatare qualcuno e non sono esenti dal turnover neppure Coda e Vazquez.

Come vedere Sampdoria-Cremonese in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cremonese è in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Ferraris” di Genova e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

La Sampdoria a Cosenza è stata cinica ma non ha certo incantato a livello di gioco, soffrendo il palleggio dei calabresi. Il successo del “Marulla” però potrebbe aver acceso quella scintilla che finora è mancata ai blucerchiati di Pirlo: contro la Cremonese – secondo miglior rendimento esterno dopo il Parma – dovremmo assistere ad un match equilibrato, in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cremonese

SAMPDORIA (3-5-2): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Benedetti, Yepes, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal, Antov, Marrone, Bianchetti; Zanimacchia, Majer, Pickel, Falletti, Quagliata; Johnsen, Tsadjout.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1