Real Sociedad-Maiorca, Coppa del Re: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-Maiorca è una partita valida per le semifinali della Coppa del Re e si gioca martedì alle ore 21:30: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Terzo scontro in meno di un mese tra Real Sociedad e Maiorca, il più importante dei due precedenti perché mette in palio la finalissima diCoppa del Re. E dunque la possibilità, concreta, di vincere un titolo. La semifinale d’andata, giocata due settimane fa, è terminata 0-0, con i baschi che non sono riusciti a perforare il muro innalzato dal tecnico messicano Javier Aguirre. Il Maiorca ha pensato quasi esclusivamente a difendersi per evitare di essere costretto poi a ribaltare tutto nella trasferta di San Sebastian.

Più movimentata, invece, la sfida di campionato, andata in scena lo scorso 18 febbraio. Decisiva, in quel caso, l’espulsione di Raillo a fine primo tempo, sul risultato di 1-1: con un uomo in più, la squadra di Imanol ha preso il sopravvento, realizzando tuttavia il gol della vittoria solamente in pieno recupero grazie a Merino. La Real Sociedad ora ha l’opportunità di chiudere i conti alla Reale Arena. La coppa, alla luce di come stanno andando le cose nella Liga, diventa un obiettivo da non fallire. In campionato i baschi sono soltanto settimi e continuano ad essere troppo incostanti. Venerdì scorso hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, naufragando davanti al proprio pubblico con il Villarreal (1-3).

Solo un pareggio nell’ultimo fine settimana per il Maiorca, tornato con un punto dalla trasferta di Vitoria con l’Alaves (1-1). Gli uomini di Aguirre rispetto alla Real Sociedad hanno molto meno da perdere, in quanto l’obiettivo principale è quello di allontanarsi il più in fretta possibile dalla zona rossa, distante solo sei punti. A San Sebastian mancherà esclusivamente Maffeo, mentre Imanol dovrà fare a meno di Barrenetxea ed Elustondo. Recuperato in extremis, invece, Oyarzabal, che completerà il tridente d’attacco con Kubo e Silva.

Come vedere Real Sociedad-Maiorca in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Maiorca, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma martedì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

La Real Sociedad in questo periodo non sta brillando ma è più forte del Maiorca e l’ha dimostrando nelle due sfide più recenti, creando molte più occasioni da gol rispetto alla squadra di Aguirre. Immaginiamo un successo dei padroni di casa ma non per forza roboante: le reti complessive saranno meno di tre.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Maiorca

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, André Silva, Oyarzabal.

MAIORCA (3-5-2): Rajkovic; Valjent, Raillo, Nastasic; Gonzalez, Sanchez, Samu, Rodriguez, Jaume Costa; Prats, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0