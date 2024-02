Real Sociedad-Villarreal, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-Villarreal è una partita valida per la ventiseiesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Real Sociedad ha dovuto attendere quasi un mese per poter riassaporare la gioia della vittoria. Il digiuno si è interrotto sabato scorso, nell’isola più grande delle Baleari contro il Maiorca (1-2): un colpo di testa di Merino in pieno recupero ha permesso ai baschi di avere ragione di un avversario come al solito molto ostico e scorbutico – soprattutto tra le mura amiche – e restio ad arrendersi.

Non una prestazione sfolgorante quella degli Txuri–urdin, che hanno confermato le difficoltà avute nell’ultimo periodo, ma era fondamentale riconquistare tre punti. Per una questione di classifica, ma principalmente per risollevare il morale di Le Normand e compagni, reduci dalla doppia sconfitta tra Liga e Champions League contro Osasuna (0-1) e PSG (2-0). Per quanto riguarda la coppa dalle grandi orecchie, il prossimo 5 marzo sarà complicatissimo ribaltare i parigini. Più semplice, almeno sulla carta, staccare il pass per la finale di Coppa del Re: tra meno di una settimana la Real Sociedad affronterà di nuovo il Maiorca – terza sfida nel giro di un mese con gli isolani – nella semifinale di ritorno (l’andata, a Palma, è terminata 0-0).

In campionato, nel frattempo, sembra quasi impossibile riacciuffare i “cugini” dell’Athletic Bilbao, quinti a + 9 sulla squadra di Imanol, che per adesso deve difendere il sesto posto dagli assalti di Betis e Valencia.

Lontanissimo dalla zona Europa invece il Villarreal, destinato ad una stagione anonima. Il Sottomarino Giallo sta cercando di uscire da un periodo difficile ed in parte ci sta riuscendo con l’aiuto del tecnico Marcelino. I valenciani non hanno mai perso nelle ultime cinque giornate ma quattro di queste partite sono terminate in pareggio: il Villarreal, dopo la rocambolesca vittoria di Barcellona, ha impattato con Cadice, Alaves e Getafe.

La Real Sociedad potrebbe aver svoltato dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Maiorca domenica scorsa. Ed è probabile che riesca ad evitare la sconfitta anche nel match casalingo con il Villarreal, lontano dagli antichi fasti. In casa i baschi hanno incassato solamente due sconfitte: faranno fatica a tenere la porta inviolata ma i tre punti dovrebbero comunque arrivare.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan; Brais Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, André Silva, Barrenetxea.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Femenia, Albiol, Mosquera, A. Moreno; Akhomach, Comesana, Coquelin, Baena; Gonçalo Guedes, G. Moreno.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1