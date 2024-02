Bologna-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Verona è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La crescita del Bologna passa anche da partite come quella di domenica scorsa all’Olimpico, in cui gli uomini di Thiago Motta, pur creando meno occasioni rispetto alla Lazio, sono comunque riusciti a spuntarla, togliendosi lo sfizio di battere a domicilio (1-2) una diretta concorrente, peraltro reduce da una vittoria storica come quella sul Bayern Monaco in Champions League.

I rossoblù, passati in svantaggio nel corso del primo tempo, non si sono disuniti e prima di fare ritorno negli spogliatoio hanno trovato il gol del pari grazie ad una frittata del portiere biancoceleste Provedel. Nella ripresa il Bologna è poi salito di giri e a 12 minuti dalla fine è stata una gemma dell’attaccante olandese Zirkzee a sistemare la questione una volta per tutte. Per i felsinei quella contro la Lazio è la quarta vittoria consecutiva, che li proietta verso traguardi ad inizio stagione inimmaginabili come il quarto posto e la qualificazione alla Champions League. Il Bologna al momento condivide la quarta piazza insieme all’Atalanta – entrambe a 45 punti – anche se gli orobici hanno una gara da recuperare (con l’Inter).

La striscia di successi può continuare, visto che al “Dall’Ara”, dove gli emiliani hanno perso solo una partita – miglior rendimento interno della A – nell’anticipo della 23esima giornata sarà di scena il Verona, impelagato nella lotta per non retrocedere. Gli scaligeri, nonostante la società abbia deciso di rivoluzionare la rosa a gennaio per i noti problemi di natura finanziaria, stanno tenendo botta. La squadra di Marco Baroni ad oggi sarebbe salva – è quartultima – e viene da un’ottima prestazione contro la Juventus (2-2).

Bologna-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

El Azzouzi nell’ultimo turno ha stupito tutti contro la Lazio, realizzando pure il gol del momentaneo 1-1, ma il marocchino dovrà fare spazio al rientrante Freuler, che ha scontato una giornata di squalifica. Lo svizzero si posizionerà come al solito davanti alla difesa, mentre alle spalle di Zirkzee agiranno Ferguson e Fabbian, con Orsolini e Saelemaekers sulle fasce. Dietro ballottaggio tra Calafiori e Lucumì.

Dall’altro lato, Baroni potrebbe confermare Dani Silva in mediana accanto a Duda, mentre sulla trequarti con Folorunsho ci saranno Suslov e Lazovic, quest’ultimo favorito su Swiderski.

Come vedere Bologna-Verona in diretta tv e in streaming

Bologna-Verona, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna ha già affrontato due volte il Verona in stagione: 0-0 in campionato e 2-0 per i rossoblù in Coppa Italia. Gli scaligeri sono “vivi” nonostante tutto e nel capoluogo emiliano si faranno valere ma difficilmente riusciranno ad evitare la sconfitta contro una squadra in grande spolvero come quella di Motta, che in casa finora ha concesso poco (10 vittorie, due pareggi, una sconfitta e solo 7 gol subiti). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se il Bologna riuscisse a tenere la porta inviolata come negli altri due precedenti stagionali.

Le probabili formazioni di Bologna-Verona

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Dani Silva; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0