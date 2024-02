I pronostici di venerdì 23 febbraio: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 23 febbraio: abbuffata di anticipi in Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League ed Eerste Divisie.

Consueta abbuffata di anticipi al venerdì: scendono in campo Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga, Eredivisie, Ligue 1 e Saudi Pro League. In Bundesliga a sorpresa la principale candidata alla vittoria del campionato è diventata il Bayer Leverkusen di Bayer Leverkusen che in caso di vittoria sul Mainz potrebbe portarsi addirittura a +11 sul Bayern Monaco: un’occasione da non fallire.

Una sorpresa di casa nostra è invece il Bologna di Thiago Motta, in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: i rossoblù dopo avere sbancato l’Olimpico contro la Lazio possono incamerare altri punti preziosi contro il Verona indebolito dalla sessione di mercato invernale.

Pronostici altre partite

Padroni di casa favoriti anche in Real Sociedad-Villarreal di Liga e Al-Taawoun-AL Akhdood di Saudi Pro League. Tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio a Utrecht-Heracles di Eredivisie, Den Haag-MVV Maastricht di Eerste Divisie, Al-Fateh SC-Damac del campionato arabo e Leeds-Leicester della Championship inglese.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Real Sociedad vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Real Sociedad-Villarreal, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Mainz, Bundesliga, ore 20:30)

• Bologna (in Bologna-Verona, Serie A, ore 21:00)

• Cosenza o pareggio (in Cosenza-Sampdoria, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Den Haag-MVV Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

• Utrecht-Heracles, Eredivisie, ore 20:00

• Bayer Leverkusen-Mainz, Bundesliga, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Fateh SC-Damac, Saudi Pro League, ore 18:00

• Emmen-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

• Leeds-Leicester, Championship, ore 21:00

Il “clamoroso”

Al-Taawoun vincente e almeno un gol per squadra (in Al-Taawoun-AL Akhdood, Saudi Pro League, ore 15:00)