Palermo-Ternana, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Palermo-Ternana è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dietro al Parma, che ormai veleggia indisturbato verso la Serie A, ci sono quattro squadre racchiuse in soli due punti. Tra queste ritroviamo anche il Palermo di Eugenio Corini: i rosanero, pur tra numerosi alti e bassi, sono a sole due lunghezze dal Venezia, in piena corsa per il secondo posto e per la promozione diretta.

I siciliani hanno appena sprecato un’occasione enorme nello scontro diretto con la Cremonese: nonostante il vantaggio di due gol (Brunori, Ranocchia) e la superiorità numerica nei confronti dei grigiorossi, sabato scorso si sono fatti riacciuffare ad inizio ripresa dalla squadra di Giovanni Stroppa, subendo due gol nel giro di un minuto (2-2). Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, soprattutto perché arrivato dopo tre belle vittorie di fila contro Bari, Feralpisalò e Como. I rosanero cercheranno di dimenticare in fretta il mezzo passo falso nel turno infrasettimanale: avranno a che fare con la Ternana, in piena lotta per evitare la retrocessione. Gli umbri si sono risollevati grazie all’arrivo di Roberto Breda ma per ora restano in zona rossa, a -4 dal Pisa sestultimo e ad oggi sarebbero in Serie C, senza passare dal playout. Rossoverdi in ogni caso imbattuti da tre giornate: in casa non sono andati al di là di due pareggi con Spezia (1-1) e Lecco (0-0), mentre nell’ultima trasferta hanno fatto il colpaccio contro la Reggiana di Alessandro Nesta, battuta 2-0.

Palermo-Ternana: le ultime notizie sulle formazioni

Corini sull’out sinistro di difesa medita di schierare Lund dal 1′, complice anche il fastidio che Gomes ha avvertito durante la gara di Cremona. Davanti dovrebbe invece trovare spazio Traoré, il giovane attaccante arrivato dal Milan nel mercato invernale: pronto un posto nel tridente con Di Mariano e Brunori.

Dall’altro lato, Breda risponderà con un più coperto 3-5-2, con Pereiro e Raimondo che formeranno la coppia d’attacco. Sulle corsie esterne Casasola e Carboni.

Come vedere Palermo-Ternana in diretta tv e in streaming

Palermo-Ternana è in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Fattore campo, maggiore qualità, potenza offensiva: tra Palermo e Ternana il divario è netto e ci sono pochi dubbi su chi sia il favorito nella sfida del “Barbera”. Occhio, però, ai rossoverdi, che si recheranno in Sicilia senza paura e con la tranquillità di chi non ha niente da perdere. Il numero delle reti complessive con ogni probabilità sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Palermo-Ternana

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Traorè; Brunori.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Faticanti Carboni; Pereiro, Raimondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0