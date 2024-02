Catanzaro-Bari, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Catanzaro-Bari è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Da una parte una delle grandi sorprese di questa Serie B, il Catanzaro, ormai in pianta stabile in zona playoff nonostante sia solamente una neopromossa. Dall’altra il deludente Bari che, dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, corre il rischio di mancare anche la postseason. Forse è un azzardo persino definirlo catalogarlo come scontro diretto, dal momento che i calabresi in classifica hanno ben 9 punti in più dei pugliesi, ora guidati da Beppe Iachini, subentrato due settimane fa all’esonerato Pasquale Marino.

L’arrivo dell’ex allenatore di Fiorentina e Parma ha subito sortito gli effetti sperati: il Bari dopo mesi è tornato a vincere due partite consecutive, battendo le ultime della classe, Lecco e Feralpisalò. La sconfitta di sabato scorso in casa del Sudtirol, tuttavia, ha spento gli entusiasmi: tutt’ad un tratto si sono rivisti i soliti problemi, che le due gare precedenti avevano un po’ “mascherato”. I biancorossi a Bolzano sono rimasti a secco di gol come nelle ultime due partite della gestione Marino, castigati da un rigore di Casiraghi (1-0). Una doppietta di Pietro Iemmello, invece, ha regalato al Catanzaro la dodicesima vittoria stagionale: i giallorossi sono passati 2-1 a Cittadella, portando a casa il secondo successo in tre partite ed allungando a 5 la serie di risultati positivi. Per Vincenzo Vivarini – che fu allenatore del Bari nella stagione 2019-20 – e i suoi uomini è indubbiamente un buon momento: il sogno promozione diretta (il Venezia secondo a +6) è ancora vivo.

Catanzaro-Bari: le ultime notizie sulle formazioni

Tre assenze molto importanti in casa Catanzaro: mancheranno Biasci, Scognamillo e Veroli, squalificati. Allo stesso tempo Vivarini riaccoglie Brighenti, che andrà a ricomporre la coppia al centro della difesa con Antonini. Davanti largo al tandem Iemmello-Ambrosino, mentre in mezzo Petriccione è tallonato da Pontisso.

Iachini in Calabria dovrà fare a meno di Diaw, Maita e Kallon. In difesa, però, riecco capitan Di Cesare, che ha scontato la squalifica ed è di nuovo a disposizione. In attacco Menez e Puscas.

Come vedere Catanzaro-Bari in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Bari è in programma martedì alle 20:30 allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Per il Bari nulla è ancora perduto, visto che i playoff rimangono distanti solo due punti. La squadra di Iachini non parte battuta ma non sarà semplice arginare l’attacco del Catanzaro, tra le poche a superare già i 40 gol stagionali. Allo stesso tempo, però, i giallorossi in casa raramente tengono la porta inviolata: hanno subito 20 reti, facendo peggio solo del Lecco. Entrambe, insomma, dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Catanzaro-Bari

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Antonini, Krajnc; Sounas, Petriccione, Pompetti, Vandeputte; Ambrosino, Iemmello.

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Lulic, Benali, Edjouma; Sibilli; Ménez, Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1