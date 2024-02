Sinner, la coerenza non paga: di nuovo sotto accusa

Sinner ancora una volta nel mirino del popolo dei social: è stato coerente, ma nonostante questo è scoppiata una nuova polemica.

La vittoria di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Dubai è arrivata al momento giusto. In tempo per fare il paio con l’ascesa di Jannik Sinner al trono mondiale. Non ci sorprende, quindi, che la notizia sia stata accolta con così tanto entusiasmo dal Bel Paese, in brodo di giuggiole al pensiero di avere due portacolori capaci di tali imprese.

E non ci stupisce neppure che l’exploit della giocatrice toscana abbia generato una reazione corale sui social network. Colleghi e colleghe si sono fiondati su Instagram per congratularsi con la pupilla di Renzo Furlan, sprecandosi in auguri e festeggiamenti virtuali. Tra i primi ad averlo fatto annoveriamo Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, che le hanno dedicato delle stories e che hanno esibito, in questo modo, tutto il loro orgoglio azzurro. Le hanno fatto i complimenti anche molte altre stelle della Wta, come Iga Swiatek e Marta Kostyuk. Di messaggi rivolti a Jasmine, insomma, ne sono arrivati a decine.

Il popolo del tennis ha però notato, ad un certo punto, che mancava qualcuno all’appello. Che un certo collega, a differenza di altri, non aveva lodato la prestazione della Paolini, che in finale a Dubai ha battuto in rimonta Anna Kalinskaya. Ci riferiamo a Jannik Sinner, che non ha inteso spendere neanche una parola in favore della sua connazionale.

Sinner non l’ha fatto: polemica assicurata

Un comportamento che, a dire il vero, non è per nullo strano, ma perfettamente coerente con quello che l’altoatesino “predica” da diversi anni a questa parte. Il nativo di San Candido non ha mai fatto mistero, infatti, della sua avversione nei confronti dei social, che potrebbe giustificare in toto la sua decisione di non esporsi per fare gli auguri a Jasmine.

«Non mi piacciono molto, lo ammetto – aveva detto Jannik, qualche tempo fa, a proposito di Facebook, Instagram, X e così via – sottraggono troppe energie mentali. Se devo parlare con gli amici gioco a Fortnite: così ci teniamo in contatto divertendoci pure”.

Ma la coerenza, si sa, non sempre paga, tanto è vero che Sinner è stato aspramente criticato per la sua decisione di non commentare il trionfo azzurro a Dubai. Critiche che non tengono conto, però, dell’eventualità che il campione di Melbourne possa aver contattato l’amica Jasmine in privato, un comportamento che si addice molto di più, in effetti, alla sua personalità.