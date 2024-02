Tolosa-Benfica, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Tolosa-Benfica è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Due calci di rigore, entrambi trasformati una settimana fa dal “Fideo” Di Maria nello spareggio d’andata con il Tolosa, consentono al Benfica di recarsi in Francia con la certezza di superare il turno ed avanzare agli ottavi di finale anche in caso di pareggio. Quanta fatica, però, per piegare la resistenza di una squadra che in Ligue 1 sta lottando per evitare la retrocessione: gli Encarnados, infatti, l’hanno spuntata solamente allo scadere (2-1), mentre i biancoviola erano appena rimasti in dieci per via dell’espulsione di Mawissa.

Un buon Tolosa è riuscito a mettere più volte in difficoltà la formazione di Roger Schmidt, nettamente favorita per la qualificazione, approfittando di ogni minima occasione concessa dai lusitani. Gli occitani sono in ripresa e l’hanno dimostrato anche domenica scorsa, espugnando 2-1 il “Louis II” di Montecarlo: di Sierro e Logan Costa le reti che hanno castigato il Monaco di Adi Hutter, momentaneamente sesto in classifica. Un successo importantissimo – il terzo di fila in trasferta – che permette alla squadra guidata dallo spagnolo Carles Martinez di restare fuori dalla zona rossa, anche se il Nantes terzultimo ha un solo punto in meno.

Sul velluto invece il Benfica, che nonostante il corposo turnover operato da Schmidt ha rifilato ben sei gol al Vizela (6-1), rispondendo così ai cugini dello Sporting, con cui condivide la vetta della Liga de Portugal a quota 55 punti. Il tecnico tedesco potrà dunque schierare la miglior formazione possibile in terra occitana, ad eccezione del lungodegente Bernat. Nel Tolosa, oltre allo squalificato Mawissa, non prenderà parte al match neppure l’attaccante marocchino Aboukhlal, infortunato.

Come vedere Tolosa-Benfica in diretta tv e in streaming

Tolosa-Benfica è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo Stadium de Toulouse di Tolosa, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Tolosa-Benfica anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Sì, è vero, il Tolosa ha perso le ultime tre gare casalinghe e per rimontare una squadra del calibro del Benfica servirà un’impresa apparentemente fuori dalla loro portata ma i biancoviola appaiono in crescita e di sicuro renderanno di nuovo le cose difficili ai portoghesi: entrambe le squadre andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Tolosa-Benfica

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Desler, Nicolaisen, Logan Costa, Diarra; Spierings, Sierro; Donnum, Ghobo, Suazo; Dallinga.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Kocku; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Cabral.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2