Friburgo-Lens, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Friburgo-Lens è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La gara d’andata, giocata nel catino del “Bollaert-Delelis”, stadio in cui il Lens ha perso solo 2 volte in questa stagione, non è stata spettacolare (0-0). Tutt’altro. Avrebbe meritato qualcosa in più il Friburgo, che a differenza dei giallorossi è arrivato diverse volte davanti al portiere avversario, sfiorando il gol del vantaggio.

Non si può dire lo stesso degli uomini di Franck Haise, quasi mai pericolosi: nessun tiro in porta e l’estremo difensore dei tedeschi, Atubolu, nelle vesti di spettatore non pagante. Resta, dunque, tutto in bilico per quanto riguarda la qualificazione, che si deciderà all’Europa-Park-Stadion, la “casa” del club della città della Foresta Nera, altro posto da cui non è semplice uscire indenni. Il Friburgo, nel frattempo, sembra essersi ripreso dopo le tre sconfitte consecutive rimediate in Bundesliga a cavallo tra gennaio e febbraio (Werder Brema, Stoccarda e Borussia Dortmund). Oltre al pari di Lens, Grifo e compagni hanno evitato la sconfitta anche nella sfida con l’Eintracht Francoforte, incassando il gol del pari definitivo (3-3) ad un minuto dalla fine.

Tutto in equilibrio

In caso di vittoria il Friburgo avrebbe compiuto un bel balzo in classifica: il successo sfumato all’ultimo invece continua a tenerlo fuori dalle prime sei e i punti di distacco dall’Eintracht sesto rimangono quattro.

In campionato ha pareggiato anche il Lens, fermato dal Reims (1-1). Quinto risultato utile consecutivo per il sodalizio giallorosso, comunque a sole due lunghezze dal quarto posto che a fine stagione significherebbe Champions League, traguardo a cui in pochi credevano dopo il pessimo inizio della squadra di Haise. L’allenatore dei Sang et Or a Friburgo dovrebbe schierare una formazione simile a quella della settimana scorsa: l’unica novità è il rientro di Medina, di ritorno dopo la squalifica. Più lunga la lista degli assenti per il tecnico dei Brasilianer Christian Streich, privo tra gli altri di un titolarissimo come Ginter in difesa.

Come vedere Friburgo-Lens in diretta tv e in streaming

Il match Friburgo-Lens è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà all’Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Friburgo-Lens anche su DAZN. La nota piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Come all’andata, dovrebbe regnare l’equilibrio (almeno inizialmente). L’ipotesi supplementari è da prendere in considerazione in un match in cui molto probabilmente il Friburgo, forte del fattore campo, eviterà la sconfitta nei 90 regolamentari.

Le probabili formazioni di Friburgo-Lens

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Keitel, Gulde, Makengo; Eggestein, Hofler; Sallai, Holer, Grifo; Gregoritsch.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Samed, Diouf, Frankowski; Sotoca, Wahi, Da Costa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1