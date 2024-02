Qarabag-Braga, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Qarabag-Braga è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostici.

I tifosi del Qarabag di sicuro ricorderanno a lungo la prima, storica, apparizione della loro squadra nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League. Gli azeri hanno sbalordito tutti nella gara d’andata valida per gli spareggi di accesso agli ottavi, andando a vincere 4-2 in casa di quella che è attualmente la quarta forza del campionato portoghese, il Braga, nonché un avversario retrocesso dalla Champions League. Ed ipotecando, di fatto, la qualificazione agli ottavi di finale, altro traguardo da sempre inseguito dai caucasici.

Il Qarabag ha utilizzato principalmente l’arma del contropiede per fare male ai lusitani, superiori dal punto di vista qualitativo ma apparsi troppo fumosi. La rete del momentaneo 1-1 di Banza e soprattutto il calcio di rigore trasformato in pieno recupero da Joao Moutinho tengono comunque in vita la squadra di Artur Jorge, che a Baku dovrà fare un’impresa, vincendo con almeno due gol di scarto per portare la sfida quantomeno ai supplementari. Il Braga nel fine settimana ha in parte riscattato il tonfo europeo tornando al successo in Liga de Portugal ed imponendosi 2-1 sul Farense: un’importante boccata d’ossigeno dopo due sconfitte consecutive (prima del Qarabag erano crollati anche nello scontro diretto con lo Sporting, rimediando 5 gol).

Nel weekend hanno riposato invece gli azeri, che in ogni caso restano saldamente al comando della classifica della Misli Premier League, con un vantaggio di ben 15 punti sulla seconda.

Il tecnico azero Gurban Gurbanov recupera Vesovic, squalificato all’andata, e potrà così contare sull’intera rosa a disposizione. Nel Braga invece mancheranno all’appello Bruma, Marin ma in particolar modo peserà l’assenza del capitano, Ricardo Horta, ormai fermo a tempo indeterminato a causa di problemi cardiaci.

Come vedere Qarabag-Braga in diretta tv e in streaming

La sfida tra Qarabag e Braga è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo stadio Tofiq Behramov di Baku, in Azerbaigian. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Qarabag-Braga anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Braga si è complicato la vita una settimana fa. E adesso ribaltare gli ostici azeri non sarà una passeggiata. I lusitani, peraltro, hanno perso tre delle ultime quattro trasferte e non sembrano in grado di andare a vincere in Azerbaigian con diversi gol di scarto, soprattutto senza il loro leader Horta. Un risultato positivo degli uomini di Artur Jorge è ad ogni modo ipotizzabile: i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Qarabag-Braga

QARABAG (4-2-3-1): Lunyov; Silva, Mustafazada, Guseynov, Cafarguliyev; Romao, Jankovic; Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Niakaté, Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, Joao Moutinho; Abel Ruiz, Pizzi, Roger Fernandes; Banza.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2