Scommesse, stesso pronostico per 23 partite: la vincita è clamorosa

Scommesse, ha piazzato lo stesso pronostico su 23 partite e ha centrato una vincita clamorosa. Ecco dove è successo e quanto ha vinto

Per uno scommettitore di Palermo è stato un weekend spettacolare. Perché vincere una schedina dà sempre una sensazione particolare, figuriamoci se si beccano tutte in una volta 23 partite. Una vincita clamorosa, sia per l’importo portato a casa, sia per quello che è stato oggettivamente lo scenario che è stato centrato. Sì, perché ha giocato su 23 partite lo stesso pronostico. E poi andiamo a vedere qual è stato.

La storia è raccontata da Agimeg.it che ha sentito anche il titolare dell’agenzia Sisal Matchpoint di Palermo che ha dichiarato questo: “Si tratta di un nostro cliente affezionato che prova sempre giocate di questo tipo, a volte anche con meno partite” ha detto Riccardo Menza. Ma adesso basta, sarete sicuramente curiosi di capire cosa si è giocato per riuscire a portare a casa la bellezza di 5.787,66 euro con solamente cinque euro investiti.

Scommesse, ecco quello che ha giocato

Sì, avete letto bene, ha portato a casa le bellezza di quasi seimila euro con ventitré partite e con un solo pronostico per tutte. Né uno, né X e nemmeno 2, e nemmeno over. Ma solamente Multigol 2-5. E tutte sono uscite, tutte sono state dentro questo range pronosticato dall’uomo che è riuscito nel colpo grosso del weekend, quello che permette di rimanere in vincita per tutto l’anno se uno riesce a gestire con parsimonia e con intelligenza la situazione.

Le partite in questione riguardavano tutti i campionati più importanti: dalla Serie A alla Bundesliga passando per la Liga spagnola, la Premier League e la Ligue 1. E nel mezzo ovviamente c’erano anche i massimi campionati di Belgio e del Portogallo. Insomma, un giro per l’Europa che ha regalato una grossa emozione e un’altrettanta grossa vincita, una di quelle che possono sicuramente aiutare a togliersi qualche sfizio. Come detto, però, adesso, sarà importante riuscire a gestire le finanze per tutto l’anno e di una cosa siamo certi, visto che è un habitué ci proverà di nuovo a centrare il colpo grosso in questo modo.