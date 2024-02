Marsiglia-Shakhtar Donetsk, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Marsiglia-Shakhtar Donetsk è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’era Gattuso, a Marsiglia, è già terminata. Il tecnico calabrese, che a dicembre era in qualche modo riuscito a risollevare una squadra uscita a pezzi dopo la vicenda Marcelino e le minacce di alcuni tifosi nei confronti della dirigenza, è stato appena sollevato dall’incarico: decisiva la sconfitta, la terza nelle ultime sei partite, rimediata domenica scorsa a Brest (1-0).

Un esonero annunciato ed inevitabile, se vogliamo, considerando il rendimento deludente dei Phocéens negli ultimi due mesi. Basti pensare che nel nuovo anno il Marsiglia ha avuto la meglio esclusivamente sui dilettanti del Thionville in Coppa di Francia, battuti con appena un gol di scarto. Ed il rischio di restare senza Europa, il prossimo anno, diventa sempre più concreto, settimana dopo settimana. Eppure il divario di punti rispetto alle dirette concorrenti è tutto sommato ancora colmabile. Il Lille quarto ha “solo” otto punti in più ma per tornare in corsa per la qualificazione alla Champions League 2024-25, il principale obiettivo del club provenzale, servirà al più presto un’inversione di tendenza. Il presidente Longoria, intanto, ha già individuato il sostituto di Gattuso. Si tratta dell’esperto tecnico Jean-Louis Gasset, reduce dalla rocambolesca esperienza alla guida della selezione della Costa d’Avorio, appena laureatasi campione d’Africa.

Il Marsiglia riparte da Gasset

L’ex collaboratore di Laurent Blanc, che compirà 71 anni il prossimo dicembre, è stato licenziato dopo la fase a gironi della competizione continentale organizzata proprio dagli ivoriani e che si è conclusa due settimane fa con il trionfo degli Elefanti.

A Gasset fu fatale la sconfitta (4-0) nella terza giornata con la Guinea Equatoriale. Da quel momento la Costa d’Avorio, ripescata fra le migliori terze, ha iniziato ad ingranare, fino ad arrivare a vincere il titolo con l’ex tecnico dell’Under-23 in panchina. Gasset avrà l’opportunità di riscattarsi a Marsiglia ma bisognerà partire subito forte in quanto c’è da conquistare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Al Velodrome con lo Shakhtar Donetsk si riparte dal 2-2 della scorsa settimana ad Amburgo. Gli ucraini sono riusciti ad evitare la sconfitta all’ultimo respiro, riacciuffando il Marsiglia in pieno recupero con il brasiliano Eguinaldo. Il tecnico olandese dello Shakhtar dovrà fare a meno di Chygrynskiy, Gomes, Petryak, Puzankov e Kashchuuk, Gasset invece recupera Sarr ma non avrà Rongier, Nadir e Ruiz.

Come vedere Marsiglia-Shakhtar Donetsk in diretta tv e in streaming

La gara Marsiglia-Shakhtar Donetsk è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Orange Velodrome di Marsiglia, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonato, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Sarà possibile vedere Marsiglia-Shakhtar Donetsk anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Shakhtar Donetsk all’andata ha dimostrato di essere un avversario da prendere con le pinze, soprattutto per un Marsiglia in grande difficoltà. Il cambio sulla panchina marsigliese però potrebbe sortire gli effetti sperati: probabile che Aubameyang e compagni ottengano un risultato positivo davanti al loro pubblico, dove quest’anno non hanno mai perso. Entrambe le squadre dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Shakhtar Donetsk

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Onana, Kondogbia, Ounahi; Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matviienko, Azarovi; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Eguinaldo; Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1