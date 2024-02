Sparta Praga-Galatasaray, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Sparta Praga-Galatasaray è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Una settimana fa, ad Istanbul, è stato spettacolo puro. Non sono mancate le emozioni nel match d’andata tra Galatasaray e Sparta Praga, molto più equilibrato del previsto. I cechi hanno tenuto botta fino al novantesimo, rispondendo colpo su colpo alla squadra di Okan Buruk, ma quando ormai sembrava che ce l’avessero fatta ad uscire indenni dal fortino del Rams Park è arrivata la doccia gelata del gol del definitivo 3-2, realizzato dal solito Mauro Icardi.

Un successo che consente ai giallorossi di affrontare la trasferta di Praga con una certa tranquillità: anche con un pareggio nella capitale ceca il Galatasaray raggiungerebbe gli ottavi di finale, mentre lo Sparta deve obbligatoriamente ribaltare tutto per superare il turno ed entrare tra le prime sedici dell’Europa League a scapito dei campioni di Turchia. Ad ogni modo gli uomini guidati dal danese Brian Priske hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà un avversario sulla carta superiore. In campionato, del resto, non conoscono sconfitta dallo scorso ottobre e nel fine settimana hanno mantenuto invariato il distacco dai cugini dello Slavia Praga grazie alla vittoria sullo Slovan Liberec (2-1). Lo Sparta Praga in 1.Liga continua a guardare tutti dall’alto verso il basso, anche se si preannuncia un testa a testa avvincente.

Galatasaray a caccia dell’undicesima

Sta accadendo qualcosa di simile anche in Turchia, dove il Galatasaray per adesso è riuscito a respingere gli assalti dalla vetta dei rivali del Fenerbahçe, sempre a -2 dai giallorossi.

Sabato scorso, intanto, è bastato un tempo ad Icardi e compagni per risolvere la pratica Ankaragucu, travolto 3-0 a domicilio. Da oltre un mese il Galatasaray non fa altro che vincere e quella con il club della capitale è stata la decima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Okan Buruk a Praga non avrà diversi giocatori, tra cui lo squalificato Nelsson (espulso all’andata): mancheranno all’appello pure Oliveira, Bardakci e Ziyech. Nello Sparta assenti Vindhem, Pavelka e Rynes.

Come vedere Sparta Praga-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sparta Praga e Galatasaray è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla Generali Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sparta Praga-Galatasaray anche su DAZN. La nota piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Galatasaray per vocazione non è una squadra abituata a difendersi ad oltranza ed è improbabile che si rechi a Praga con il solo obiettivo di difendere il vantaggio – peraltro minimo – ottenuto all’andata. Ecco perché ci aspettiamo un altro match pirotecnico, in cui stavolta lo Sparta riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta. In casa, infatti, gli uomini di Priske non perdono da maggio.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Galatasaray

SPARTA PRAGA (3-4-2-1): Vindahl Jensen; Vitik, Panak, Krejci; Preciado, Laci, Kairinen, Zeleny; Birmancevic, Haraslin; Kuchta.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Khön, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2