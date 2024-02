Sporting CP-Young Boys, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Sporting CP-Young Boys è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Un’autorete di Amenda, un rigore del solito Gyokeres (20esimo gol tra coppa e campionato per il centravanti svedese) e un gol di Gonçalo Inacio sette giorni fa hanno consentito allo Sporting di Ruben Amorim di raccogliere una preziosa vittoria e di ipotecare la qualificazione agli ottavi di Europa League. Nel match di Berna i padroni di casa dello Young Boys hanno resistito molto meno del previsto anche se la rete del giallonero Ugrinic (1-3) oltre a limitare i danni è servita pure a tenere aperto uno spiraglio in vista del ritorno.

La differenza di qualità e di esperienza dei lusitani si è vista tutta e l’atteggiamento aggressivo e propositivo degli svizzeri non è bastato per colmare il gap con la squadra che in Liga Portugal sta provando a tenere testa agli eterni rivali del Benfica (anche loro in Europa League) nella lotta al titolo. I biancoverdi godono di ottima salute e stanno continuando a dimostrarlo non solo in coppa ma anche in campionato, dove lunedì scorso hanno messo le mani sull’ottava vittoria consecutiva, stavolta ottenuta ai danni del Moreirense, piegato grazie ai gol di Morita e Pedro Gonçalves (0-2). Lo Sporting resta dunque primo in classifica, con gli stessi punti dei biancorossi di Roger Schmidt: da qui a fine stagione se ne vedranno delle belle se la corsa dovesse continuare ad essere così incerta ed equilibrata.

Poche chance per gli svizzeri

L’impegno europeo non ha distratto più di tanto neppure lo Young Boys, che è riuscito subito a voltare pagina battendo di misura lo Stade Ls Ouchy (1-0) in campionato grazie al sigillo di Itten nella ripresa.

I gialloneri di Raphael Wicky hanno offerto anche una buona prestazione difensiva, rimanendo in vantaggio nonostante l’inferiorità numerica per oltre mezz’ora a causa dell’espulsione del terzino destro Blum. Sono sempre 7 i punti di vantaggio sul Servette, l’inseguitrice più credibile per il club pluricampione di Svizzera in carica. Capitolo formazioni: nello Young Boys è assente lo squalificato Camara, mentre Amorim spera di recuperare almeno Diomandé, alle prese con un problema muscolare.

Come vedere Sporting CP-Young Boys in diretta tv e in streaming

Sporting CP-Young Boys è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Alvalade” di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Sporting CP-Young Boys anche su DAZN. La nota piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Lo Sporting ruoterà diversi giocatori ma non ci aspettiamo un risultato diverso da quello dell’andata. Almeno tre le reti complessive, come una settimana fa.

Le probabili formazioni di Sporting CP-Young Boys

SPORTING CP (3-4-3): Adan; Quaresma, Coates, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Santos; Trincao, Gyokeres, Goncalves.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Amenda, Lustenberger, Hadjam; Lakomy, Lauper, Males; Elia, Itten, Mvuka.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1