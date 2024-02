I pronostici di lunedì 19 febbraio: Premier League, Liga e non solo

I pronostici di lunedì 19 febbraio: prima del ritorno in campo delle coppe europee ci sono i posticipi di Premier League, Liga e altri tornei minori.

In attesa del ritorno in campo di Champions League, Europa League e Conference League, questo lunedì si giocano dei posticipi in Premier League, Liga e altri campionati minori.

In Inghilterra scontro diretto in zona retrocessione tra l’Everton penalizzato di dieci punti in classifica e il Crystal Palace penalizzato dalle numerose assenze: senza Eze e Olise la solida difesa dei Toffees dovrebbe avere la meglio per provare a fare bottino pieno e incamerare tre punti fondamentali per la classifica.

Dai bassifondi della Premier League ai piani alti della Liga, dove Athletic Bilbao e Girona si affrontano in una sfida dal sapore di Champions League. Il Girona dovrà dimostrare di non avere risentito del poker subito dal Real Madrid ma non sarà facile fare risultato in casa dell’Athletic Bilbao che nel suo stadio ha vinto le ultime sei partite consecutive.

Pronostici altre partite

Nella Primeira Liga portoghese vittoria alla portata per lo Sporting CP sul campo della Moreirense, promettono gol Maastricht-Jong PSV Eindhoven di Eerste Divisie, Basaksehir-Kayserispor e Besiktas-Konyaspor di Super Lig e Maccabi Netanya-Maccabi Tel Aviv in Israele.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Athletic Bilbao vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Athletic Bilbao-Girona, Liga, ore 21:00

Vincenti

• Everton (in Everton-Crystal Palace, Premier League, ore 20:45)

• Sporting CP (in Moreirense-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Maccabi Netanya-Maccabi Tel Aviv, Israele, ore 19:00

• Moreirense-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15

• Besiktas-Konyaspor, Super Lig, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Basaksehir-Kayserispor, Super Lig, ore 18:00

• Athletic Bilbao-Girona, Liga, ore 21:00

• Nac Breda-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Athletic Bilbao vincente e almeno un gol per squadra (in Athletic Bilbao-Girona, Liga, ore 21:00)