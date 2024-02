Everton-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Crystal Palace è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Situazione sempre più caotica in casa Crystal Palace, dove il tecnico Roy Hodgson è sulla graticola ormai da settimane. L’esperto allenatore inglese, che ad agosto compirà 77 anni, giovedì scorso è stato colpito da un malore durante l’allenamento della sua squadra ed è ancora in ospedale per accertamenti: questa sera ovviamente non potrà accomodarsi in panchina a Goodison Park, mentre si parla sempre con più insistenza del suo possibile sostituto, che dovrebbe essere l’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte Oliver Glasner.

Le Eagles hanno perso 4 delle ultime cinque partite e da metà novembre in poi hanno battuto solo Brentford e Sheffield United: sono sedicesimi in classifica, con un margine di 5 punti sulla terzultima, l’Everton, ed in caso di sconfitta anche a Liverpool si ritroverebbero con sole due lunghezze di vantaggio sulla zona rossa. Il rischio retrocessione, insomma, c’è e le continue assenze con cui deve fare i conti il club inglese certamente non sono d’aiuto. Non recuperano né Eze né Olise, due tra i giocatori più importanti, e contro i Toffees non ci sarà neppure il difensore centrale Guéhi, che verrà sostituito ancora da Richards. Il Palace non riesce a tenere la porta inviolata dallo scorso 4 gennaio e nelle ultime quattro partite ha subito ben 15 gol.

Occasione Everton

Occasione da sfruttare a tutti i costi per l’Everton, per scavalcare momentaneamente il Luton e risucchiare lo stesso Crystal Palace nella lotta per non retrocedere.

Gli uomini di Sean Dyche in campionato non vincono da due mesi e sono reduci dalla sconfitta contro il City all’Etihad Stadium (2-0), la prima dopo tre pareggi consecutivi (Wolverhampton, Fulham e Tottenham). Sulla loro classifica pesa senza dubbio la penalizzazione di dieci punti per via delle presunte violazioni del fair play finanziario: senza la penalità l’Everton sarebbe dodicesimo a quota 29 punti, gli stessi del Fulham. Dyche non avrà Danjuma e André Gomes ma in compenso recupera Onana, Coleman e (forse) Doucouré.

Come vedere Everton-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Everton e Crystal Palace è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Everton a caccia di tre punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. Questo è il quarto scontro in stagione con il Crystal Palace (le due squadre si sono affrontate soltanto un mese fa in FA Cup, con i Toffees che l’hanno spuntata nel replay) con un bilancio di due vittorie del club di Liverpool (2-3 e 1-0) e un pareggio a reti bianche. Numeri che ci bastano per stare dalla parte degli uomini di Sean Dyche.

Le probabili formazioni di Everton-Crystal Palace

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Onana, Garner, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin.

CRYSTAL PALACE (4-3-3): Henderson; Munoz, Andersen, Richards, Mitchell; Ahamada, Lerma, Wharton; Ayew, Mateta, França.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0