Gratta e vinci, ben le sta: è capitato al momento giusto

Gratta e vinci, la dea bendata ha applicato a parti inverse uno dei proverbi più famosi al mondo: meglio così.

L’inizio del 2024 non è stato il massimo. L’anno nuovo gli ha riservato, infatti, una bruttissima delusione. D’amore, per di più. E quelle, si sa, fanno un male cane. Ci vuole sempre un po’ di tempo perché si riesca effettivamente a smaltire quel senso di desolazione e di sconforto che deriva dalle pene di cuore. Tranne che in casi eccezionali, come quello che stiamo per raccontarvi, ad esempio.

L’uomo di cui vi parleremo oggi ha rotto qualche giorno fa con la sua ragazza. Dalle sue parole si evince chiaramente che a prendere la decisione definitiva sia stata lei. È ovvio, quindi, che stia attraversando un momento molto difficile, intento com’è ad abituarsi ad una nuova vita senza di lei. Sta di fatto che, 72 ore dopo la separazione della sua dolce metà, questo ragazzo dell’Illinois si è fatto forza, è uscito e si è recato in un punto vendita Walmart, a Northlake, al 137 W. North Ave.

Aveva già le idee chiare sul da farsi. Arrivato sul posto, ha acquistato subito un Gratta e vinci. Ne ha scelto uno, più precisamente, della serie Monopoly 50X. Fino a questo momento sono stati venduti 7,8 milioni di biglietti di questa lotteria istantanea e sono 190, in totale, i milioni di dollari finiti nelle tasche dei giocatori. Parte di essi, oggi, è sul conto in banca di quest’uomo dell’Illinois.

Gratta e vinci, sfortunato in amore ma non al gioco

Tornato a casa e raschiata la patina argentata del suo biglietto, ha scoperto che sotto i simboli liberamente ispirati al gioco da tavolo più famoso di tutti i tempi c’era, aprite bene le orecchie, 1 milione di dollari.

Ha scelto di rimanere anonimo, ma c’è dell’altro: non ha confessato a nessuno della sua vincita. Aveva pensato di smettere di lavorare, così da ricominciare daccapo una nuova vita, ma poi ha desistito anche per fare in modo che il suo colpo di fortuna rimanesse segreto.

“Non ho una persona speciale con cui condividere la mia grande notizia – ha raccontato ai funzionari della Lotteria – perché io e la mia ragazza ci siamo lasciati tre giorni prima che comprassi il biglietto vincente. Si può dire che non ho avuto molta fortuna nel reparto amore ma va bene, perché ora ho davvero vinto il jackpot“. E ben sta allora alla ragazza che gli ha spezzato il cuore.