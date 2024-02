Athletic Bilbao-Girona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Girona è una partita della venticinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il sogno del Girona di riuscire a tenere testa fino all’ultimo ad una corazzata come il Real Madrid e provare a diventare il “Leicester di Spagna” potrebbe essere svanito una settimana fa, quando gli uomini di Michel sono stati presi a pallate al “Bernabeu” dai Blancos di Carlo Ancelotti (4-0), tornando tutt’ad un tratto con i piedi per terra. Qualche avvisaglia del calo psicofisico in realtà c’era stata anche nel match precedente, in cui i biancorossi catalani non erano riusciti ad avere la meglio sulla Real Sociedad a “Montilivi”, pareggiando 0-0 davanti al proprio pubblico.

Tuttavia, anche ottenere un piazzamento Champions sarebbe un’impresa sensazionale per il Girona, un club in cui il massimo a cui si potesse aspirare, finora, era una salvezza tranquilla. La squadra di Michel chiude la venticinquesima giornata insieme all’Athletic Bilbao, con l’emozionante sfida del San Mames. I catalani hanno l’opportunità di accorciare di nuovo sul Real, che ieri è stato fermato nel derby dal Rayo Vallecano. In caso di vittoria il Girona salirebbe a quota 59, a -3 dalle ormai favoritissime Merengues, ma soprattutto terrebbe alla larga il Barcellona, che ora ha soltanto tre punti in meno dei suoi cugini.

Il San Mames è un fortino

Non sarà affatto semplice però espugnare un campo tra i più difficili ed ostici della Liga, dove i baschi hanno perso a malapena una partita, facendo peggio solo rispetto alle due madrilene.

Gli uomini di Ernesto Valverde quest’anno marciano spediti e sembrano avere tutte le carte in regola per inserirsi nell’agguerrita lotta per il quarto posto, adesso distante cinque punti. Divario che poteva essere ulteriormente ridotto se l’Athletic una settimana fa non avesse perso punti con il fanalino di coda Almeria, capace di strappare un punto ai Leones (0-0). Valverde contro il Girona non avrà Sancet e Paredes, mentre i catalani dovranno fare a meno dello squalificato Yan Couto.

Come vedere Athletic Bilbao-Girona in diretta tv e streaming

Il pronostico

L’Athletic Bilbao ha vinto le ultime sei partite davanti al suo pubblico e dovrebbe approfittare del momento di down del sorprendente Girona per avvicinare al quarto posto. Un risultato positivo dei baschi è probabile in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Girona

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri; de Galarreta, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Guruzeta

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Eric García, Blind, Miguel; Yangel Herrera, Aleix García, Iván Martín; Tsygankov, Savinho, Dovbyk.

