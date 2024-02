Gratta e Vinci, stavolta è davvero un Turista per Sempre. Il biglietto è stato acquistato in un posto dove difficilmente ci va un cittadino

La rendita per la vita. Quella che la vita te la cambia, eccome. Quella che ti permette di sognare e di girare il Mondo. E ci sentiamo di dire che stavolta potrebbe essere davvero un Turista per Sempre. Anche perché il biglietto non è stato acquistato in un posto “normale“. Ma in un posto di passaggio dove difficilmente un cittadino si trova. A meno che non prenda la metropolitana. Ma chi prende la metro non pensa ad acquistare un biglietto.

Insomma, avete capito intanto che parliamo di una vincita clamorosa con il Turista per Sempre, un tagliando che ha un valore commerciale di 5euro e che permette, l’unico nel suo genere, di vincere quasi 2milioni di euro. Tutti gli altri infatti che si possono acquistare con questi soldi danno 500mila euro, invece il Turista non solo ti permette di vincere immediatamente 300mila euro, ma poi ti dà 6mila euro al mese per 20 anni e infine 100mila euro alla fine, come bonus. C’è anche la possibilità, qualora uno lo volesse, di riscuotere tutta in una volta la vincita.

Gratta e Vinci, ecco dov’è stato venduto il biglietto

Ma dov’è stato venduto il biglietto? Bene, così come raccontato da Agimeg.it il fortunato o la fortunata si trovava all’interno della stazione Termini di Roma, dove ogni giorno secondo alcuni dati passando quasi 500mila persone. Numeri al ribasso, ovviamente, visto che sotto c’è anche la metropolitana che trasporta i romani e anche i turisti.

Quindi è assai probabile che il biglietto sia stato acquistato da un Turista della Capitale d’Italia che ha deciso di tentare la fortuna. Trovandola anche in maniera abbastanza clamorosa visto che non succede tutti i giorni di riuscire a vincere così tanti soldi con un tagliando. Per il Turista per Sempre è la seconda vincita dell’anno: la prima era stata centrata in Lombardia. E la sfida tra questa regione e il Lazio, che lo scorso anno sono state le prime due che hanno regalato nuovi milionari, continua anche in questo.