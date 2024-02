Crotone-Benevento, Serie C: diretta tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Crotone-Benevento è una partita valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C e si gioca lunedì alle 20:30: pronostici e streaming gratis.

Due squadre accomunate da un’antica rivalità e che soltanto tre anni fa si davano battaglia per restare in Serie A. Il crollo di Crotone e Benevento, dopo appena quattro stagioni, è stato di quelli verticali ed oggi si ritrovano entrambe in Serie C ad inseguire una promozione diretta che, dopo ventiquattro giornate, sembra già impossibile da conquistare dando un’occhiata alla classifica.

La Juve Stabia capolista, infatti, ha già prenotato il primo posto, a maggior ragione dopo il successo, il terzo di fila, in casa del Monopoli. Ciò significa che il Benevento, al momento quarto in classifica, è adesso a -11 dai suoi corregionali, il Crotone invece è addirittura settimo e rispetto ai giallorossi ha tre punti in meno. I pitagorici, allenati da Lamberto Zauli, vantano il miglior attacco del torneo (40 gol segnati) ma dietro sono tutt’altro che solidi e la discontinuità è un problema da risolvere al più presto se l’obiettivo è quello di rientrare quantomeno tra le prime tre del girone. Il Crotone non vince da tre partite – due pareggi con Virtus Francavilla e Sorrento, sconfitta con il Cerignola – e non è riuscito a dare seguito all’ottimo inizio di 2024, in cui erano arrivati i successi con Catania e Turris.

Il Benevento invece nel nuovo anno ha cambiato decisamente marcia, totalizzando 12 punti su 15 disponibili. Gaetano Auteri, subentrato a campionato in corso, grazie alla sua esperienza nella categoria sta riportando in alto gli Stregoni, reduci da un convincente 2-0 sul Brindisi. Nel Benevento non si registrano importanti defezioni oltre a quelle di Meccariello e Karic, mentre tra i calabresi la lista degli indisponibili è molto lunga. Assenti Vinicius, D’Aprile, Papini, Altobelli, Stronati ed Errico.

Come vedere Crotone-Benevento in diretta tv e in streaming La sfida tra Crotone e Benevento, in programma lunedì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile assistere a Crotone-Benevento anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Il pronostico

Il Benevento è ripartito alla grande dall’arrivo di Auteri e non è da escludere un risultato positivo dei campani nello scontro diretto con il Crotone. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Crotone-Benevento

CROTONE (3-5-2): Dini; Rispoli, Battistini, Crialese; Tribuzzi, D’Ursi, Zanellato, Vitale, Giron; Gomez, Tumminello.

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Agazzi, Nardi, Masciangelo; Ciano, Lanini, Starita.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2