Copenaghen-Manchester City, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Copenaghen-Manchester City è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Superare la fase a gironi è stata una formalità per il Manchester City campione d’Europa in carica, capace di chiudere a punteggio pieno il proprio gruppo con sei vittorie su sei. Lipsia, Young Boys e Stella Rossa non si sono rivelati minacce credibili per la corazzata di Pep Guardiola, favoritissima anche nell’ottavo di finale con il sorprendente Copenaghen.

Inutile ribadire che i Cityzens abbiano tutto per puntare dritti al cosiddetto back to back. E cioè a sollevare per il secondo anno di fila la Champions League dopo averla conquistata per la prima volta nella loro storia lo scorso giugno nella finalissima di Istanbul con l’Inter. La loro stagione, finora, è stata quasi perfetta, se escludiamo il calo avuto tra novembre e dicembre che ha complicato il percorso verso il quarto trionfo consecutivo in Premier League. Dalla vittoria nel Mondiale per Club il City non si è più fermato, collezionando successi in tutte le competizioni e riprendendosi il primo posto (anche se solo virtuale, visto che hanno una partita in meno rispetto al Liverpool capolista) in campionato.

Guardiola ha ritrovato i suoi giocatori migliori, De Bruyne e Haaland – il norvegese sabato scorso ha castigato l’Everton con una doppietta – e si prepara ad un finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni.

Copenaghen, è come scalare l’Everest

Il Manchester City non dovrà tuttavia commettere l’errore dei loro “cugini” del Manchester United, che nella fase a gironi si sono fatti beffare clamorosamente proprio dal Copenaghen.

I danesi sono stati la grande sorpresa del “primo tempo” di questa Champions League, qualificandosi come secondi nel gruppo A dietro al Bayern Monaco ed estromettendo squadre più quotate come United e Galatasaray. Decisiva la vittoria nell’ultimo match con i turchi, piegati grazie ad una rete dell’ex genoano Lerager ad inizio secondo tempo. La Superligaen in questo momento è ferma per via della pausa invernale e gli uomini di Jacob Neestrup stanno disputando l’Atlantic Cup, in cui finora sono arrivate due vittorie (Elfsborg e Molde) ed una sconfitta (Brondby). Dopo 12 anni, dunque, il club della capitale danese giocherà un match di fase ad eliminazione diretta. Il City però in questo caso è un vero e proprio “Everest” da scalare. Neestrup nell’andata non avrà Lerager, squalificato, mentre Guardiola potrà schierare la miglior formazione possibile: il tecnico catalano sceglierà il 4-3-3, con Doku e Foden ai lati di Haaland.

Come vedere Copenaghen-Manchester City in diretta tv e streaming

Copenaghen-Manchester City è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Parken di Copenaghen, in Danimarca. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Copenaghen-Manchester City è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

La vittoria del Manchester City non sembra essere in discussione. Il Copenaghen, tuttavia, dovrebbe riuscire ad evitare la goleada: nella fase a gironi i danesi hanno brillato proprio nella loro metà campo, subendo solamente 8 reti (un anno fa i Cityzens non andarono oltre uno 0-0 al Parken). Nelle trasferte continentali, invece, il City ha finora fatto registrare un solo clean sheet: non è da escludere che il Copenaghen riesca a realizzare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Copenaghen-Manchester City

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Diks, Vavro, Jelert; Goncalves, Falk, Claesson; Elyounoussi, Bardghji, Achouri.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Doku, Haaland, Foden.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2