Crystal Palace-Chelsea: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Crystal Palace-Chelsea è una gara della ventiquattresima giornata della Premier League. I pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

L’obiettivo del Chelsea, arrivati a questo punto della stagione, è quello di cercare di chiudere almeno in maniera dignitosa. La qualificazione all’Europa è bella che andata per la squadra di Pochettino, che però almeno in Fa Cup è andata avanti vincendo durante la scorsa settimana il replay con l’Aston Villa. Una bella prova per i Blues, che vogliono cercare di vincere anche in campionato.

Sul campo di un Crystal Palace alla disperata ricerca di punti salvezza non sarà facile. Ma oggettivamente i londinesi ospiti sono più forti e favoriti anche dalle assenze di Eze e Olise. Andiamo a vedere insieme, quindi, quelli che potrebbero essere i pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

Crystal Palace-Chelsea, il probabile marcatore

Cole Palmer ha segnato 12 gol in questa stagione, 10 in Premier League. Sta bene fisicamente e probabilmente è quello che potrebbe trovare il gol durante i 90minuti. Un giocatore importante il giovane inglese, che sta facendo molto bene con Pochettino. Non ha segnato in Fa Cup e quindi potrebbe partire con l’intenzione di cercare la rete. Sì, stasera ci affidiamo a lui.

I pronostici su ammoniti e tiratori

In casa Chelsea lo specchio della porta lo potrebbe trovare Gallagher: contro l’Aston Villa il centrocampista offensivo è andato a segno, con un bell’inserimento, stasera potrebbe provarci di nuovo e quindi sì, potrebbe essere una buona intuizione. Un altro del Chelsea che potrebbe calciare verso i pali della porta avversaria è Madueke, tra i più brillanti nell’ultimo periodo. Tra il Palace di Hodgson invece almeno due tiri totali a testa per Schlupp e Ayew che giocheranno in posizione più offensiva per le pesanti assenze di Eze e Olise.

Questione ammoniti, invece: Benoit Badiashile, mai irreprensibile in stagione, potrebbe andare in difficoltà durante il match, quindi occhio al possibile provvedimento disciplinare per lui così come per Enzo Fernandez (potrebbe tirare anche in porta l’argentino). Tra i padroni di casa, invece, Mitchell e il nuovo acquisto Wharton sono i principali indiziati.