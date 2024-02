Gratta e Vinci da 5 e 10 euro: quali sono quelli più vincenti

Gratta e Vinci, ecco quelli più vincenti da 5 e 10 euro. Le probabilità di vincita ufficiali di questi tagliandi

Da uno a 25 euro. Con in mezzo tutto il resto. In commercio, come sappiamo, ci sono diversi tipi di Gratta e Vinci, per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche che ovviamente non sono tutti uguali. E questo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo sa e dà la possibilità, questa volta solamente online, di giocare per qualche minuto anche con dei biglietti virtuali che si possono acquistare anche con dieci soli centesimi. Solamente per il gusto di riuscire a vincere.

Poi ci sono quelli più alti, quelli che permettono anche di piazzare una vincita che cambia la vita. Per esempio, quelli che costano 5 euro mettono in palio come premio massimo la bellezza di 500mila euro. Quelli che invece si comprano con 10euro, come vincita danno 2milioni di euro. E via dicendo ovviamente, perché quelli che si trovano in giro che paghi 20euro regalerebbero 5milioni mentre il Vinci in Grande, l’unico in circolazione che costringe ad una spesa di 25euro, come vincita finale regalerebbe 6milioni di euro. E già due persone, in Piemonte, sono riuscite in questo intento.

Gratta e Vinci, ecco i vincenti da 5 e 10 euro

Come vi abbiamo spiegato, se uno gioca sempre e non lo fa con la testa, perde sempre. Bisogna essere in grado di sapersi gestire e bisogna essere in grado, e non è un compito per tutti, riuscire a fermarsi nel momento in cui la cosa sfugge di mano: non bisogna mai e poi mai rincorrere nulla, nemmeno e soprattutto le perdite che ci sono.

Ora, tenendo bene a mento questo discorso, andiamo a vedere quali sono i biglietti meno perdenti, per dirla a tutta, che hanno un costo di 5 e 10 euro. Nel primo caso, a differenza di quanto uno possa immaginare (no, non è il Miliardario), il biglietto che potrebbe regalarvi una vincita è Il Villaggio di Natale Light, che ha una probabilità di vincita media di 1 su 5,64. Tra poco questo non si troverà più in circolazione, ovviamente, visto che è stato messo in commercio appunto per le festività natalizie. Quello da 10 euro invece è Extreme Cash Spectacular, con 1 giocata vincente su 5,56. Incredibile ma vero. Nemmeno in questo caso c’è il tagliando più amato dagli italiano e sappiamo benissimo di quale parliamo.