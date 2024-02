Almeria-Athletic Bilbao: pronostici marcatori, tiratori, ammoniti

Almeria-Athletic Bilbao è una partita della ventiquattresima giornata della Liga spagnola. I pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti

Contro l’ultima in classifica l’occasione è enorme. Impossibile da non sfruttare. Dopo la sconfitta di ieri sera dell’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao vincendo sul campo della squadra che ha soli sei punti in classifica e che quindi è condannata alla retrocessione, deve vincere e prendere al quarto posto proprio i Colchoneros. Diciamo che non ci possono essere davvero dubbi su questo match.

Anche perché pure gli ultimi cinque incroci tra le due squadre hanno detto una cosa: per l’Almeria, la squadra di Valverde è come una bestia nera, visto che ha sempre perso. Detto questo andiamo a vedere quelli che possono essere i pronostici per marcatori, tiratori e ammoniti.

Almeria-Athletic Bilbao, i possibili marcatori

Ha segnato nella gara di Coppa del Re proprio sul campo del Madrid. L’ex Torino Berenguer sta vivendo un momento davvero importante potrebbe trovare la via della rete anche nella serata di oggi. Senza dimenticare che è uno che tira pure i rigori, e siccome il Bilbao attaccherà sin dal primo minuto, anche un tiro dagli undici metri di potrebbe scappare. Quindi sì, fiducia a lui.

I possibili tiratori e ammoniti

Come detto il Bilbao attaccherà sin dai minuti iniziali per cercare di prendersi la vittoria che la proietterebbe in zona Champions League. E quindi gli ospiti potrebbero trovare assai spesso la conclusione verso la porta. Sancet e Guruzeta sono quelli assai papabili. Arribas invece tra l’Almeria ci proverà sicuramente. La sua conclusione verso lo specchio della porta è quasi scontata.

Lekue a destra, tra gli ospiti, potrebbe pagare dazio, soprattutto perché è uno che spinge sulla corsia e di conseguenza dietro qualcosa lascia. Insomma, il giallo ci potrebbe stare. In casa Almeria invece Gonzalez in mezzo al campo avrà un compito abbastanza difficile, quello di andare a coprire lo spazio dove i tre trequartisti dell’Athetic Bilbao cercheranno di trovare la superiorità numerica. Quindi potrebbe andare presto in difficoltà. Occhio infine ad Anthony Lozano: pur essendo un attaccante ha collezionato addirittura 16 ammonizioni nelle ultime 36 partite giocate.