Stella Rossa-Manchester City, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Stella Rossa-Manchester City è una partita della sesta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, pronostici.

La Stella Rossa, fanalino di coda del gruppo G con un solo punto conquistato nelle prime 5 giornate della fase a gironi, non ha più la possibilità di continuare la sua avventura continentale neppure in Europa League.

Il terzo posto, attualmente occupato dagli svizzeri dello Young Boys, è irraggiungibile anche in caso di vittoria nell’ultimo turno contro il Manchester City. Se entrambe dovessero chiudere a quota 4 punti, infatti, ad arrivare terzi sarebbero sempre gli elvetici grazie agli scontri diretti: decisiva la vittoria per 2-0 dei gialloneri a Berna due settimane fa. Niente da fare, dunque, per gli uomini di Barak Bakhar. Che, ad ogni modo, cercheranno di salvare l’onore contro i campioni d’Europa in carica in una partita in cui di significati ce ne sono ben pochi. La Stella Rossa in questa campagna europea ha raccolto quasi esclusivamente sconfitte. L’unica volta in cui è riuscita a portare a casa un risultato positivo è stata nella gara d’andata con lo Young Boys, terminata 2-2. I biancorossi di Belgrado dopo la batosta di Berna si sono consolati con le due vittorie di fila in campionato contro Napredak e Mladost che gli hanno permesso di raggiungere in cima alla classifica della massima serie serba i rivali storici del Partizan, nell’ultimo fine settimana sconfitti a sorpresa dal Radnicki.

Guardiola annuncia turnover

Per il Manchester City la sfida del “Marakana” è sostanzialmente un’amichevole. Guardiola ha già annunciato che farà turnover, dando priorità alla prossima sfida di Premier League.

I Cityzens nell’ultimo weekend hanno interrotto il digiuno di vittorie che durava da quattro giornate – tre pareggi e una sconfitta – che ha fatto scivolare Haaland e compagni addirittura in quarta posizione, a -4 dalla vetta. Il rientro di un giocatore fondamentale come Rodri a centrocampo è stato determinante nella gara di domenica scorsa con il Luton Town, battuto 2-1 in rimonta. Il City finora in coppa le ha vinte tutte (cinque vittorie su cinque) e nella capitale serba ha l’occasione di restare a punteggio pieno. Tante le seconde linee che impiegherà a Belgrado il tecnico catalano: in attacco toccherà a Julian Alvarez.

Come vedere Stella Rossa-Manchester City in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Manchester City è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Stella Rossa-Manchester City è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Manchester City ha voltato pagina contro il Luton Town ma non ha affatto brillato in casa della neopromossa. Guardiola nella trasferta di Belgrado confida nella voglia delle seconde linee di mettersi in mostra e scalare le gerarchie. La vittoria dovrebbe arrivare ugualmente ma è improbabile che i Cityzens tengano anche la porta inviolata. Anche perché l’ultimo clean sheet risale a più di un mese fa.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Manchester City

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Glazer; Nedeljković, Dragović, Djiga, Rodić; Stamenić, Mijailović; Lučić, Hwang, Ivanić; Bukari.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Stones, Aké, Sergio Gómez; Phillips, Kovačić; Bobb, Matheus Nunes, Grealish; Julian Álvarez.

La Stella Rossa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-3